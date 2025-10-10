Los cuatro velorios que se realizaron en La Bombonera: de Paulo Valentim a Miguel Ángel Russo

Durante muchos años, el hecho fue silenciado. En 2018, el entonces presidente Daniel Angelici pidió perdón a los familiares por el olvido institucional, y en 2021, bajo la gestión de Jorge Amor Ameal, se concretó un acto de reparación histórica con la colocación de una placa con los nombres de las víctimas y la realización de una ceremonia conmemorativa en el hall central de La Bombonera.