Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
San Martín de Tucumán
“San Martín está a la altura para superar esta llave”: la convicción de Campodónico antes del cruce con Morón
Con el Reducido en marcha y la obligación de ganar como visitante, el técnico destacó la fortaleza del grupo y el respeto que el "Santo" genera en la categoría.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
DESAFÍO. Mariano Campodónico tiene la obligación de hacer que el equipo sume de a tres en su excursión a Morón. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Por
Gonzalo Cabrera Terrazas
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Primera Nacional
San Martín
Mariano Campodónico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero
Más Noticias
Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir
El mundo del fútbol le rinde sus respetos a Miguel Russo: los mensajes de Real Madrid, Barcelona y PSG
Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
La élite azucarera monopoliza los cargos
El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa
Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más