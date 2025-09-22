Confirmada la grilla de artistas para la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo de Trancas

La Municipalidad de Trancas anunció oficialmente la XXVI Fiesta Nacional e Internacional del Caballo. Un año más, el gran evento de Trancas convocará a miles de visitantes para disfrutar de los productos regionales, de los espectáculos de doma y desfile y de una gran cartelera con artistas invitados.
Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo el lanzamiento oficial en el Monumento Pacto de las Trancas. La organización invitó a toda la comunidad al encuentro que refleja el orgullo, raíces y cultura del pueblo tucumano. Estuvieron presentes artistas como Nahuel Pennisi, Daniel Cuevas y Dalmiro Cuéllar.
Cartelera y fecha de la Fiesta del Caballo de Trancas
“Con enorme alegría presentamos la cartelera oficial de esta edición 2025, donde los grandes artistas de nuestro país se darán cita para celebrar juntos nuestra tradición, nuestra identidad y la pasión por el caballo”, comunicaron en la invitación con la grilla de presentaciones que habrá este año.
La edición XXVI se celebrará desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre. Habrá shows de jineteadas, bailes de academias folklóricas, concurso de caballos peruanos, comidas regionales, desfile de agrupaciones gauchas y destrezas criollas.
Aunque aún no se informó fechas para la presentación de cada artista, sí se publicó la grilla de quienes confirmaron su presencia. Entre ellos están Carlos Baute, Matías Valdez, Abel Pintos, Luciano Pereyra, LBC & Eugenia Quevedo, Los Auténticos Decadentes, el Chaqueño Palavecino, Nahuel Pennisi, Christian Herrera, Lázaro Caballero, Sergio Galleguillo, el Indio Lucio Rojas, Cuti y Roberto Carabajal, la Yuna Alborada, Dalmiro Cuellar, Pura C’Pa, Daniel Cuevas, Pedro Acosta, Paola Arias, Sofi Salomón, Azul Gallia, Pamela Ríos, Vanesa Paz y muchos más.
Entradas para la Fiesta del Caballo de Trancas
La Municipalidad de Trancas lanzó también la venta de entradas para ingresar al predio. Pueden conseguirse en diferentes puntos de la provincia, tanto en San Miguel de Tucumán como en el departamento norteño y en boleterías online.
El costo de las entradas es de $20.000 y pueden conseguirse en la web en ventas.autoentradas.com o de forma presencial en Tarjeta Titanio (San Miguel de Tucumán) en calle San Martín 853 hasta en tres cuotas sin interés. También en Trancas, en boleterías habilitadas del predio.