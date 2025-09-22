Confirmada la grilla de artistas para la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo de Trancas

Aunque aún no se informó fechas para la presentación de cada artista, sí se publicó la grilla de quienes confirmaron su presencia. Entre ellos están Carlos Baute, Matías Valdez, Abel Pintos, Luciano Pereyra, LBC & Eugenia Quevedo, Los Auténticos Decadentes, el Chaqueño Palavecino, Nahuel Pennisi, Christian Herrera, Lázaro Caballero, Sergio Galleguillo, el Indio Lucio Rojas, Cuti y Roberto Carabajal, la Yuna Alborada, Dalmiro Cuellar, Pura C’Pa, Daniel Cuevas, Pedro Acosta, Paola Arias, Sofi Salomón, Azul Gallia, Pamela Ríos, Vanesa Paz y muchos más.