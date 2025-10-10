“Se pasan”: Carlos Sainz criticó que filmen a las novias en la emisión de la Fórmula 1

Pocos momentos de automovilismo

Mientras que la Fórmula 1 es un espectáculo televisivo para los espectadores, Sainz advirtió que no debe perderse el foco en la carrera. El piloto desaprobó la última transmisión del GP de Singapur por la falta de sus grandes momentos en la pista. "El fin de semana pasado no mostraron ninguno de los cuatro o cinco adelantamientos que hice al final, ni tampoco la persecución de Fernando a Lewis. Se les escaparon muchas cosas", dijo el hijo del Matador.