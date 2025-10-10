Secciones
DeportesMotores

“Se pasan”: Carlos Sainz criticó que filmen a las novias en la emisión de la Fórmula 1

El piloto de Williams mostró su descontento por las últimas transmisiones en el GP de Singapur.

Carlos Sainz se quejó de las emisiones de la Fórmula 1 que no enfocan la carrera, Carlos Sainz se quejó de las emisiones de la Fórmula 1 que no enfocan la carrera,
Hace 1 Hs

Estamos habituados a los desafíos que enfrentan los pilotos en las pruebas de la Fórmula 1. Choques, bajo rendimiento, vueltas demasiado cerradas y hasta eyecciones desde el asiento. Pero una problemática inusitada hasta ahora fue la que denunció Carlos Sainz, cuando descubrió que la espectacularidad de la Máxima dejó de lado incluso a la carrera y los corredores.

El curioso posteo de Franco Colapinto con una sugerente canción de Ricardo Arjona

El curioso posteo de Franco Colapinto con una sugerente canción de Ricardo Arjona

Carlos Sainz, la estrella de Williams, fue quien alzó su voz el fin de semana pasado para polemizar una situación que pocos advertirían: las cámaras que dejan de apuntar a la carrera para seguir a las novias de los corredores. El piloto aseveró que el espectáculo automovilístico fue demasiado lejos y que el entretenimiento cada vez le gana terreno a la competencia pura.

Las cámaras que apuntan para otro lado

“Está siendo una tendencia, que debe haber funcionado en una época, que a la gente le parecía interesante ver a nuestras novias, ver a gente famosa en la tele, las reacciones...”, advirtió el piloto de 31 años en una emisión de la radio española El Partidazo de COPE.

Las novias de los pilotos cobraron gran relevancia con el auge de las redes sociales y sobre todo con la serie de Netflix, Drive to Survive. Cada una de ellas tienen una enorme cantidad de seguidores en las plataformas pero su popularidad aumentó con sus apariciones en la Máxima.

Pocos momentos de automovilismo

Mientras que la Fórmula 1 es un espectáculo televisivo para los espectadores, Sainz advirtió que no debe perderse el foco en la carrera. El piloto desaprobó la última transmisión del GP de Singapur por la falta de sus grandes momentos en la pista.  "El fin de semana pasado no mostraron ninguno de los cuatro o cinco adelantamientos que hice al final, ni tampoco la persecución de Fernando a Lewis. Se les escaparon muchas cosas", dijo el hijo del Matador.

"Entiendo que si hay un adelantamiento, un momento muy tenso en la carrera, es comprensible que el equipo de producción quiera mostrar una imagen de reacción si han visto que ha funcionado en el pasado", advirtió Sainz sobre la emocionalidad que cada vez se vuelve un componente más crucial en las emisiones televisivas. El piloto fue tajante, advirtiendo que ante estas situaciones desafiantes "se debe respetar la competición".

El equilibrio entre espectáculo y competición

"Lo demás está bien, pero no hay que perder de vista lo principal. Para mí, se pasan un poco mostrando a las celebridades y a sus novias", fustigó el piloto de Williams que mencionó otros momentos donde la cobertura televisiva estuvo falta de automovilismo. " Tampoco sacaron la persecución de Fernando Alonso a Lewis Hamilton... se perdieron muchas cosas”, criticó.

Sainz concluyó con un un mensaje que reflejó una tensión cada vez más visible en el deporte moderno, donde el espectáculo no debe sobrepasar el desafío automovilístico. “Todo vale, pero si no te pierdes lo primordial”.


Temas Fórmula 1Carlos Sainz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal
4

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
5

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves
6

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Más Noticias
Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Comentarios