Boca confirmó cómo seguirá el cuerpo técnico tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Úbeda ya había dirigido al equipo en los recientes compromisos frente a Defensa y Justicia y Newell’s, cuando Russo se encontraba imposibilitado de estar en el banco debido a su delicado estado de salud. Junto a él continuará Juvenal Rodríguez, quien oficiará de segundo ayudante de campo. Ambos fueron parte del trinomio técnico que Russo consolidó en sus etapas en Al Nassr, Rosario Central y San Lorenzo, donde alcanzaron la Copa de la Liga Profesional 2023 con el “Canalla”.