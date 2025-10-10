Boca confirmó cómo seguirá el cuerpo técnico tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo dejó un vacío profundo en el mundo Boca. Más allá del impacto emocional por la partida de uno de los entrenadores más queridos de la historia "xeneize", la institución debió resolver rápidamente la cuestión deportiva. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme optó por la continuidad: no habrá un reemplazo directo, sino que se mantendrá el cuerpo técnico que el propio Russo había formado.
Claudio Úbeda, al mando del plantel profesional
Claudio Úbeda, ayudante histórico de Russo, será el encargado de conducir al primer equipo de Boca al menos hasta fin de año. La decisión, respaldada por Riquelme y el Consejo de Fútbol, apunta a sostener el trabajo, la metodología y la cohesión del grupo que acompañó a Miguel hasta sus últimos días.
Úbeda ya había dirigido al equipo en los recientes compromisos frente a Defensa y Justicia y Newell’s, cuando Russo se encontraba imposibilitado de estar en el banco debido a su delicado estado de salud. Junto a él continuará Juvenal Rodríguez, quien oficiará de segundo ayudante de campo. Ambos fueron parte del trinomio técnico que Russo consolidó en sus etapas en Al Nassr, Rosario Central y San Lorenzo, donde alcanzaron la Copa de la Liga Profesional 2023 con el “Canalla”.
El resto del staff técnico también seguirá
Los preparadores físicos Adrián Geronimo y Cristian Aquino seguirán en sus funciones, garantizando la continuidad del plan de trabajo que el cuerpo técnico venía desarrollando en los últimos meses. En tanto, Cristian “Tigre” Muñoz, exarquero del Boca de Carlos Bianchi y uno de los hombres de mayor confianza de Russo, continuará como entrenador de arqueros.
Este núcleo de trabajo no solo asegura la estabilidad deportiva del plantel, sino también la preservación del legado de Russo en el día a día. La idea es mantener los valores, la disciplina y el estilo de conducción que marcaron al DT durante su extensa carrera.
Un cierre de año con dolor y objetivos claros
La nueva etapa comenzará formalmente el próximo sábado, cuando Úbeda encabece su primera práctica oficial como técnico principal. Boca atraviesa días de duelo, y el desafío inmediato será emocional: sostener la unidad y la fortaleza del vestuario en medio del dolor.
En lo deportivo, la meta trazada por la dirigencia es clara: cerrar el 2025 con la clasificación asegurada a la Copa Libertadores 2026. Para ello, el club confía en la experiencia del cuerpo técnico y en el compromiso del plantel.
Más allá de los nombres, la decisión de Boca busca honrar la memoria de Miguel Ángel Russo con lo que él siempre predicó: trabajo, humildad y continuidad. Su equipo seguirá de pie, sosteniendo su legado desde el banco y dentro de la cancha.