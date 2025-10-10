Cuáles son los seis alimentos que parecen saludables pero en realidad no lo son

Se sabe que la naranja aporta una gran cantidad de vitamina C, lo que lo vuelve un alimento con muchos beneficios para la salud; sin embargo, este beneficio no se traslada al jugo, a pesar de provenir de la misma fruta. Esto ocurre porque el jugo solo contiene mucha azúcar, lo que incrementa la glucosa en sangre y la probabilidad de subir de peso.