Secciones
SociedadSalud

Cuáles son los seis alimentos que parecen saludables pero en realidad no lo son

Aunque sí pueden contener ingredientes que aporten nutrientes, también suelen ser muy elevados en azúcar.

La granola es uno de lo alimentos que parecen saludables pero que en realidad no lo son La granola es uno de lo alimentos que parecen saludables pero que en realidad no lo son
Hace 1 Hs

Debido a que los alimentos más deliciosos suelen ser aquellos con mayor cantidad de calorías, grasas y azúcares, las personas nos encontramos constantemente en búsqueda de opciones que sean más saludables, pero que tengan un buen sabor.

Si bien existen muchas buenas opciones que cumplen con este objetivo, también existen otras que pueden dar la ilusión de serlo y que; sin embargo, si se analiza de manera detenida, no son tan sanas como parecerían ser. Ese es el caso de la siguiente lista de alimentos, los cuales, a pesar de parecer sanos, deben consumirse con moderación.

Los seis alimentos parecen saludables pero en realidad no lo son

1. Granola

La granola es un alimento cuya base es la avena y la miel. En este sentido podría parecer saludable debido a que contiene avena, un cereal con muchas propiedades para la salud, algo que también ocurre en el caso de la miel. Sin embargo, aunque contenga ingredientes saludables, existen factores que lo vuelven no tan sano.

Uno de ellos es que muchas veces se consume en cantidades mayores a las recomendadas. Debido a que tanto la avena como la miel son alimentos saludables, pero altos en calorías, la porción saludable sería realmente pequeña y, en general, la gente consume más de lo que debería por considerar que están consumiendo un alimento sano.

En este sentido, su consumo suele tener el efecto contrario a brindar salud pues puede favorecer el incremento de peso, así como de glucosa en la sangre. Este efecto se vuelve aún más susceptible debido a que las granolas actuales suelen contener muchos otros ingredientes altamente calóricos como las almendras o el chocolate.

Una opción realmente saludable con el que se podría remplazar la granola para consumir con yogurt o fruta sería el amaranto sin azúcar añadida.

2. Jugo de naranja

Se sabe que la naranja aporta una gran cantidad de vitamina C, lo que lo vuelve un alimento con muchos beneficios para la salud; sin embargo, este beneficio no se traslada al jugo, a pesar de provenir de la misma fruta. Esto ocurre porque el jugo solo contiene mucha azúcar, lo que incrementa la glucosa en sangre y la probabilidad de subir de peso.

Aunque un jugo sí aporta aún más vitamina C y puede ser recomendado en caso de estar enfermo para reforzar el sistema inmune, consumirlo de forma regular no se recomienda. Lo que vuelve saludable a la naranja es comer los gajos, ya que en ellos se encuentra la fibra que ayudará a que el cuerpo absorba el azúcar propia de la fruta de manera más lenta.

3. Ensaladas con aderezo

Las ensaladas sí son saludables, pero en su forma más simple. En un intento por volverlas apetecibles muchas personas añaden ingredientes que elimina toda su sanidad; los ejemplos más claros son los aderezos altos en calorías o toppings como almendras, frutas altas en calorías como el mango o quesos como el manchego.

El lado contrario es el consumir solo ensalada con el objetivo de bajar de peso. Comer solo hojas verdes sin proteína pensando que es un alimento sano puede causar descompensación al cuerpo. En realidad, más que recomendar la ensalada, los nutriólogos suelen incentivar el consumo de verduras cocidas como acompañamiento.

La ensalada sí puede ser sana siempre y cuando sus complementos sean bajos en calorías y altos en proteína. Además, se recomienda usar variedad de hojas verdes como espinaca y arúgula además de la lechuga pues esta no aporta tantos nutrientes.

4. Yogurt de sabor

El yogurt ha sido considerado durante mucho tiempo como un alimento saludable que se manda a los niños en el desayuno debido a que la lactosa presente en él aporta calcio y probióticos, bacterias que mejoran la salud intestinal; sin embargo, dichos beneficios se ven opacados por la alta cantidad de azúcar que suelen tener estos productos.

Para seguir obteniendo los beneficios de este alimento se recomienda preferir los yogurt de tipo natural y el yogurt griego y, de ser posible, su presentación sin azúcar.

5. Sushi

Si bien no es en sí mismo considerado un alimento saludable, sí suele verse como una opción más sana en relación a otras comidas rápidas; sin embargo, el sushi puede contener las mismas calorías y grasas que una hamburguesa. Si bien los sushis más “saludables” pueden ser los vegetarianos lo cierto es que este alimento es básicamente arroz (un carbohidrato con queso philadelphia, ambos alimentos altos en calorías).

Además de estos ingredientes, muchas presentaciones actuales suelen ser empanizadas, lo que los vuelve aún menos sanos.

6. Yakutl

Durante años el Yakult ha gozado de la fama de ser una bebida muy saludable debido a su gran contenido de lactobacilos, los cuales mejoran la salud digestiva; sin embargo, tomarlo es básicamente como ingerir un shot de azúcar pues en su pequeño tamaño contiene lo equivalente a dos cucharadas y media de este endulzante lo que lo vuelve muy elevado en calorías.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los alimentos ultraprocesados podrían producir comportamientos violentos, según un estudio

Los alimentos ultraprocesados podrían producir comportamientos violentos, según un estudio

Esta es la forma en que tenés que cocinar los alimentos para vivir más

Esta es la forma en que tenés que cocinar los alimentos para vivir más

Anmat prohibió un equipo usado para tratamientos estéticos de depilación

Anmat prohibió un equipo usado para tratamientos estéticos de depilación

¿Cuántas nueces debemos consumir al día para mantener el cerebro saludable?

¿Cuántas nueces debemos consumir al día para mantener el cerebro saludable?

Los cinco alimentos que ayudan a mejorar la capacidad de concentración

Los cinco alimentos que ayudan a mejorar la capacidad de concentración

Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves
4

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal
5

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

¿Quién gana y quién pierde con el pacto Hamas-Israel?
6

¿Quién gana y quién pierde con el pacto Hamas-Israel?

Más Noticias
La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Comentarios