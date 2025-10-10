El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

El té verde es una de las infusiones más populares en Japón, China e India, y no es casualidad. Esta bebida milenaria fue valorada durante siglos por sus múltiples beneficios para la salud, que van desde la mejora de la memoria hasta el alivio de diversos dolores. Si bien la clave para mantener un cuerpo fortalecido y saludable reside en una alimentación equilibrada, incorporar infusiones como el té verde puede potenciar el bienestar general.