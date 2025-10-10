Secciones
El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

Con bajas calorías, su capacidad para mejorar la memoria y aliviar dolores, el té verde se consolida como una de las bebidas más beneficiosas.

Hace 1 Hs

El té verde es una de las infusiones más populares en Japón, China e India, y no es casualidad. Esta bebida milenaria fue valorada durante siglos por sus múltiples beneficios para la salud, que van desde la mejora de la memoria hasta el alivio de diversos dolores. Si bien la clave para mantener un cuerpo fortalecido y saludable reside en una alimentación equilibrada, incorporar infusiones como el té verde puede potenciar el bienestar general.

Los beneficios del té verde

La hierba Camellia sinensis, base del té verde, está cargada de antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento prematuro, según un informe del Servicio Nacional del Consumidor de Chile. Estos antioxidantes, conocidos como catequinas, ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, lo que ralentiza el proceso de envejecimiento y reduce el riesgo de enfermedades crónicas.

Entre sus cualidades más destacadas se encuentra su capacidad para mejorar la memoria y promover el crecimiento neuronal, algo que ha captado la atención de investigadores en todo el mundo. Se ha descubierto que el consumo regular de té verde puede ayudar a estimular la función cerebral, mejorando la concentración y previniendo el deterioro cognitivo.

Propiedades adicionales

Además de sus beneficios en la memoria, el té verde es conocido por ser un poderoso aliado en la regulación del proceso digestivo. Ayuda a prevenir la formación de coágulos y, gracias a su contenido en fluoruro, reduce el riesgo de desarrollar caries. Su efecto diurético natural contribuye a eliminar toxinas del organismo, manteniendo el cuerpo hidratado y limpio.

Un aspecto menos conocido, pero igual de relevante, es que el té verde puede aliviar una variedad de dolores. Esta infusión fue utilizada para tratar afecciones como la psoriasis, heridas y arrugas, debido a sus propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes.

