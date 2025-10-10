Secciones
Suscribite
Ingresar
Opinión
›› PANORAMA TUCUMANO
La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
Hoy más que nunca parece imperioso encontrar un relato que nos identifique con nuestro territorio. Dávalos y Güiraldes, dos artistas que crearon una idea de país desde los regionalismos.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
GAUCHOS SALTEÑOS. Esta imagen fue tomada por Aldo Sessa e ilustra uno de sus tantos libros.
Por
José Nazaro
Hace 1 Hs
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Batalla de Tucumán
Salta
Juan Manuel de Rosas
Provincia de Buenos Aires
José Hernández
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
Un informe del MIT advierte sobre el impacto de los chatbots en la capacidad de análisis
Aprendé a comunicar, liderar y negociar con el nuevo curso de Ciencias Económicas de la UNT
Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios
Efemérides del jueves 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Los demonios
Más Noticias
Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios
El debate de candidatos vuelve a LA GACETA Play
De refugiado a premiado: “la ciencia es una joya”, dijo el Nobel de Química
Nobel de Literatura: “un hombre blanco y europeo”
Recuerdos fotográficos: 2008. El adiós a la abandonada confitería del Lago
Los demonios
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
Efemérides del jueves 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más