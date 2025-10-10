Secciones
Opinión›› PANORAMA TUCUMANO

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Hoy más que nunca parece imperioso encontrar un relato que nos identifique con nuestro territorio. Dávalos y Güiraldes, dos artistas que crearon una idea de país desde los regionalismos.

GAUCHOS SALTEÑOS. Esta imagen fue tomada por Aldo Sessa e ilustra uno de sus tantos libros. GAUCHOS SALTEÑOS. Esta imagen fue tomada por Aldo Sessa e ilustra uno de sus tantos libros.
José Nazaro
Por José Nazaro Hace 1 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Batalla de TucumánSaltaJuan Manuel de RosasProvincia de Buenos AiresJosé Hernández
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Un informe del MIT advierte sobre el impacto de los chatbots en la capacidad de análisis
2

Un informe del MIT advierte sobre el impacto de los chatbots en la capacidad de análisis

Aprendé a comunicar, liderar y negociar con el nuevo curso de Ciencias Económicas de la UNT
3

Aprendé a comunicar, liderar y negociar con el nuevo curso de Ciencias Económicas de la UNT

Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios
4

Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios

Efemérides del jueves 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del jueves 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Los demonios
6

Los demonios

Más Noticias
Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios

Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios

El debate de candidatos vuelve a LA GACETA Play

El debate de candidatos vuelve a LA GACETA Play

De refugiado a premiado: “la ciencia es una joya”, dijo el Nobel de Química

De refugiado a premiado: “la ciencia es una joya”, dijo el Nobel de Química

Nobel de Literatura: “un hombre blanco y europeo”

Nobel de Literatura: “un hombre blanco y europeo”

Recuerdos fotográficos: 2008. El adiós a la abandonada confitería del Lago

Recuerdos fotográficos: 2008. El adiós a la abandonada confitería del Lago

Los demonios

Los demonios

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Efemérides del jueves 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios