El día que Estados Unidos “atesoró” moneda argentina

Detrás de este comportamiento, se encontró el Tesoro profundizando las ventas en el mercado. Recordemos que a partir del martes 30 de septiembre el Tesoro revirtió la racha de compras y comenzó a vender divisas en el mercado oficial para sostener la cotización del dólar, indica Ecolatina. La postura fue in crescendo, con ofertas que comenzaron en los $ 1.380 hasta los $ 1.470 de ayer. Como contrapartida, el sostenimiento de la cotización implicó que el Tesoro se desprenda casi U$S 2.100 millones desde el 30 de septiembre hasta ayer (U$S 1.100 millones esta semana), equivalente a las compras realizadas durante la ventana de liquidación extraordinaria del sector agropecuario.