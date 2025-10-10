Estados Unidos activa el swap y respalda al peso argentino

“In God We Trust” (en Dios confiamos). La frase es el lema de la moneda estadounidense. Con vieja tradición religiosa, los norteamericanos la fortalecieron a base de confianza. Así, un 30 de julio de 1956, se ordenó que el lema sea impreso en letras mayúsculas sobre cada dólar, sea este billete o moneda. De la misma manera que en la República Argentina, que tiene acuñada la frase “en Unión y Libertad”. Desde ayer, aquella frase cobró otro significado, convertido en un salvataje estadounidense hacia una Argentina que se dirigía hacia una nueva crisis cambiaria, en la previa a las elecciones parlamentarias del domingo 26. Y esas palabras tienen un sentido más directo, como lo expuso Ecolatina en su último informe: “In Bessent We Trust” (en Bessent confiamos). ¿Cuál es el motivo? El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, fue el primero en salir al rescate de la gestión presidencial de Javier Milei. Y ayer lo convirtió en un hecho concreto, al anunciar una serie de medidas de apoyo económico directo a la Argentina, buscando estabilizar una economía que atraviesa un momento de “aguda iliquidez”. Bessent reveló que Washington realizó una compra directa de pesos argentinos y finalizó un marco de intercambio de divisas (swap) por U$S 20.000 millones con el Banco Central.
Los anuncios de Bessent llegaron tras cuatro días de reuniones “intensivas” en Washington con el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo. El funcionario estadounidense elogió las “audaces reformas económicas” del gobierno de Milei y su “prudente estrategia fiscal”, subrayando que el éxito de Argentina es de “importancia sistémica” y un “interés estratégico” para Estados Unidos.
“Argentina enfrenta un momento de aguda iliquidez. La comunidad internacional –incluido el FMI– está unida detrás de Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar rápidamente. Y actuaremos”, afirmó Bessent en un hilo de publicaciones en su cuenta de X (ex Twitter).
¿Cuáles fueron las medidas anunciadas por la administración del presidente Donald Trump?
• Compra directa de pesos argentinos. Se trata de una acción inusual que busca inyectar liquidez y dar respaldo a la moneda local, el peso argentino.
• Marco de swap de U$S 20.000 millones. Esto se evidencia en un acuerdo con el Banco Central argentino que proporcionará un respaldo de divisas crucial para la estabilidad del mercado.
Bessent enfatizó que el Tesoro de EEUU está “preparado, inmediatamente, para tomar cualquier medida excepcional que se justifique para proporcionar estabilidad a los mercados”.
La magnitud del nuevo financiamiento equivale al último programa de Facilidades Extendidas, firmado con el FMI en abril pasado, advierte Federico Filippini, Head of Reserch & Estrategia de Adcap Grupo Financiero. La alineación ideológica y geopolítica de Argentina con Washington resultó clave para que el gobierno de Trump anunciara semejante respaldo. “Los mercados, anticipándose a la noticia, mostraron una suba contundente en todas las clases de activos, desde los bonos en dólares hasta las acciones, a tal punto que, por un rato, el mercado se olvidó de las elecciones de 26 de este mes”, acota.
Filippini indica que este respaldo claramente le otorga más tiempo al régimen de bandas cambiarias, que incluso el secretario del Tesoro estadounidense mencionó que le parecían adecuadas en este contexto.
Al conocer los detalles del acuerdo, Ecolatina brinda dos reflexiones iniciales respecto del acuerdo alcanzado con los Estados Unidos.
• En primer lugar, será importante ver la reacción del mercado la próxima semana, en lo que es sin dudas un “game changer” para los fundamentos del esquema económico actual y para el país, siendo difícil descartar incluso una eventual profundización del respaldo financiero.
• En segundo lugar, habrá que esperar para tener mayores definiciones respecto a los potenciales condicionantes de la ayuda, algo para nada trivial teniendo en cuenta la abierta disputa norteamericana con China y la relevancia de la economía asiática para la economía local.
Consenso político
El secretario del Tesoro destacó el compromiso del presidente Donald Trump con el fortalecimiento de los aliados que promueven el “comercio justo y la inversión estadounidense”. Mencionó que empresarios norteamericanos están “ansiosos por unir más estrechamente las economías estadounidense y argentina” gracias al liderazgo de Milei.
“La administración Trump es decidida en nuestro apoyo a los aliados de Estados Unidos”, remarcó Bessent, quien en abril ya había expresado el “pleno apoyo” de EE.UU. a las reformas de Milei y felicitado al presidente por sus negociaciones con el FMI.
Bessent también se mostró “alentado” por el “amplio consenso político en Argentina para la segunda mitad del mandato del presidente Milei”, centrado en la “libertad económica fiscalmente sólida” a través de menores impuestos, mayor inversión y creación de empleo en el sector privado. “Mientras Argentina levante el peso muerto del estado y deje de gastar en inflación, grandes cosas son posibles”, sentenció.
Finalmente, Bessent confirmó el encuentro entre Trump y Milei el martes 14, y adelantó que volverá a reunirse con el ministro Caputo en el marco de las Reuniones Anuales del FMI.
¿Qué es un swap?: el intercambio de monedas
Un swap entre bancos centrales es un acuerdo que permite a dos entidades monetarias intercambiar monedas de sus países por un plazo determinado, con el compromiso de revertir la operación a un tipo de cambio pactado. El principal objetivo de estos convenios es asegurar liquidez en moneda extranjera y contribuir a la estabilidad del sistema financiero, algo que a la gestión de Javier Milei le viene como anillo al dedo antes de las elecciones del domingo 26. Cuando un país requiere dólares, por ejemplo, para abastecer la demanda de empresas o entidades locales, su banco central puede recurrir a un swap con la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Algunas diferencias: no es un préstamo convencional
Un swap no puede ser considerado como un préstamo convencional, porque no hay entrega definitiva de fondos, sino un intercambio reversible de monedas.
No siempre suma reservas de libre disponibilidad, como debe hacer la Argentina para cumplir con las metas pactadas con el FMI. En algunos casos, las divisas recibidas solo pueden usarse para comercio bilateral, y no para intervenir libremente en el mercado cambiario.
Generalmente, la tasa de interés es menor que en el mercado internacional: dado que se trata de acuerdos entre bancos centrales, que suelen ser más baratos que recurrir a deuda externa.
¿Cómo funciona?: efectos inmediatos y aplicaciones
-Intercambio inicial: el banco central entrega su moneda a la contraparte y recibe la moneda extranjera.
-Plazo estipulado: durante ese periodo utiliza los fondos recibidos para fortalecer la liquidez interna.
-Cierre de la operación: al finalizar el plazo, devuelve la moneda extranjera y recupera su divisa original, abonando los intereses correspondientes.
Se aplica durante las crisis financieras, al cubrir faltantes de divisas clave en el mercado local. También en el comercio bilateral, al facilitar operaciones directamente en monedas locales, sin pasar siempre por el dólar. Y, finalmente, para garantizar una estabilidad monetaria.