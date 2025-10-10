Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: infancias trans: escuchar
Hace 2 Hs

¡Ni derecho ni salud! Desde cuándo la mutilación o la hormonización antinatural de niños supone un derecho o velar por su salud integral. Sobran casos en el mundo de las monstruosas consecuencias de decisiones irreversibles que se pretende imponer aún sin consentimiento de los padres, dejándolas a voluntad de menores inmaduros. Se supone que como adultos los padres protejan a sus hijos y los guíen por el buen camino sin dañarlos. De ninguna manera esta crueldad puede asumirse como una exigencia ética y cristiana. Por ello sorprende la aberrante postura defendida por el actual asesor de la Comisión de Salud de la Legislatura, Jorge Bernabé Lobo Aragón.

Santiago José Paz                                                                         

Chubut 2.900 - Yerba Buena

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Un informe del MIT advierte sobre el impacto de los chatbots en la capacidad de análisis
2

Un informe del MIT advierte sobre el impacto de los chatbots en la capacidad de análisis

Aprendé a comunicar, liderar y negociar con el nuevo curso de Ciencias Económicas de la UNT
3

Aprendé a comunicar, liderar y negociar con el nuevo curso de Ciencias Económicas de la UNT

Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios
4

Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios

Efemérides del jueves 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del jueves 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Los demonios
6

Los demonios

Más Noticias
Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios

Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios

El debate de candidatos vuelve a LA GACETA Play

El debate de candidatos vuelve a LA GACETA Play

De refugiado a premiado: “la ciencia es una joya”, dijo el Nobel de Química

De refugiado a premiado: “la ciencia es una joya”, dijo el Nobel de Química

Nobel de Literatura: “un hombre blanco y europeo”

Nobel de Literatura: “un hombre blanco y europeo”

Recuerdos fotográficos: 2008. El adiós a la abandonada confitería del Lago

Recuerdos fotográficos: 2008. El adiós a la abandonada confitería del Lago

Los demonios

Los demonios

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Efemérides del jueves 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios