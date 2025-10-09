Alivio para River: Marcelo Gallardo recupera a un goleador en medio de la ola de bajas

River atraviesa un tramo clave del semestre. Necesita sumar para mantener vivas sus chances de clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual y, al mismo tiempo, lidiar con una larga lista de ausencias. En medio de ese panorama, Marcelo Gallardo recibió un alivio: Sebastián Driussi está de regreso.
El delantero de 29 años completó su recuperación del desgarro en el bíceps femoral izquierdo que sufrió en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Tras casi tres semanas de trabajos diferenciados y cinco partidos fuera de las canchas, este jueves recibió el alta médica y volvió a entrenarse con normalidad junto al plantel.
Su vuelta llega en un momento clave. Gallardo deberá afrontar el duelo del domingo ante Sarmiento con 18 bajas entre lesionados, suspendidos y convocados a selecciones. En ese contexto, la presencia de “Gordo” ofrece una alternativa importante para reforzar el ataque, aunque todo indica que comenzará en el banco de suplentes.
El atacante había encendido las alarmas cuando debió salir en el segundo tiempo del encuentro frente a Palmeiras. Los estudios posteriores confirmaron el desgarro y lo obligaron a perderse los partidos ante Atlético Tucumán, Deportivo Riestra, Racing y Rosario Central, además de la revancha de Copa. Superados los 22 días de recuperación, el cuerpo médico lo declaró en condiciones de volver a competir.
Gallardo evaluará en las próximas horas si lo incluye desde el inicio o lo reserva para la segunda parte del juego. El entrenador considera a Driussi una pieza determinante y su regreso resulta fundamental para un equipo que necesita reencontrarse con el gol y cortar la racha de derrotas.
El panorama del plantel
River sigue con varias bajas sensibles. Enzo Pérez, Gonzalo “Pity” Martínez y Maximiliano Meza continúan en recuperación y no estarán disponibles este fin de semana. A ellos se suman los lesionados Germán Pezzella, Giorgio Costantini y Agustín Ruberto, todos con rotura de ligamentos.
Además, el club se ve afectado por las convocatorias internacionales: Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Santiago Beltrán, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Matías Galarza, Ian Subiabre y Juan Cruz Meza viajaron con sus selecciones.
En contrapartida, Gallardo también recibió otra buena noticia: la sanción a Maximiliano Salas se redujo a una fecha, por lo que podrá estar disponible ante Sarmiento.
El posible once
Con tantas bajas, Gallardo analiza repetir la base de los últimos partidos. El posible equipo sería con Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín De La Cuesta, Nacho Fernández y Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.
El partido ante Sarmiento se jugará este domingo desde las 19.15 en el Estadio Monumental.