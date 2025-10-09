Alivio para River: Marcelo Gallardo recupera a un goleador en medio de la ola de bajas

El delantero de 29 años completó su recuperación del desgarro en el bíceps femoral izquierdo que sufrió en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Tras casi tres semanas de trabajos diferenciados y cinco partidos fuera de las canchas, este jueves recibió el alta médica y volvió a entrenarse con normalidad junto al plantel.