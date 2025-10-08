Más problemas para River: las fuertes sanciones que impuso la FIFA tras el Mundial de Clubes

Aunque el monto no representa un golpe fuerte a las finanzas del club, que en 2024 reportó un superávit de U$S 62 millones, la sanción se suma a otras multas recibidas durante el torneo, donde River fue el equipo más castigado en materia disciplinaria. En ese plano, el club ya había desembolsado más de U$S 200.000 por once tarjetas amarillas y tres expulsiones.