La Selección Argentina hizo un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo

El homenaje de la Selección fue un reflejo del cariño y la admiración que despertó Miguel Ángel Russo a lo largo de su carrera. Muchos de los jugadores presentes crecieron viéndolo dirigir y reconocieron públicamente su influencia en el fútbol argentino. En silencio, con respeto y emoción, el campeón del mundo despidió a un verdadero símbolo del deporte nacional.