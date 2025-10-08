Secciones
DeportesFútbol

La Selección Argentina hizo un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo

El plantel liderado por Scaloni se entrena en Estados Unidos, de cara a los amistosos.

La Selección Argentina hizo un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo
Hace 1 Hs

La Selección Argentina detuvo su entrenamiento este jueves en Estados Unidos para rendir homenaje a Miguel Ángel Russo, quien falleció tras una larga lucha contra una enfermedad. Antes del inicio de la práctica, jugadores, cuerpo técnico y colaboradores realizaron un minuto de silencio en memoria del histórico entrenador argentino, cuya figura marcó generaciones dentro y fuera de las canchas.

El gesto se dio en la previa de los amistosos que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni disputará en suelo estadounidense ante Venezuela y Puerto Rico, en el marco de la preparación para el próximo Mundial. En un clima de respeto y recogimiento, los futbolistas formaron en círculo y guardaron silencio, mientras el cuerpo técnico permanecía con semblante serio.

Russo fue un referente absoluto del fútbol argentino y una figura muy respetada dentro del ambiente. Su legado como técnico, su paso por Boca Juniors -donde conquistó la Copa Libertadores 2007 y varios títulos locales- y su reconocida trayectoria en clubes como Estudiantes, Rosario Central, Vélez y Millonarios de Colombia, lo convirtieron en uno de los entrenadores más admirados del continente.

El homenaje de la Selección fue un reflejo del cariño y la admiración que despertó Miguel Ángel Russo a lo largo de su carrera. Muchos de los jugadores presentes crecieron viéndolo dirigir y reconocieron públicamente su influencia en el fútbol argentino. En silencio, con respeto y emoción, el campeón del mundo despidió a un verdadero símbolo del deporte nacional.

Temas Selección Argentina de fútbolMiguel Ángel Russo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
1

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
2

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán
3

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
4

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
5

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes
6

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Más Noticias
Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Un local casi imbatible y un desafío inédito: así llega Deportivo Morón, el rival que San Martín deberá vencer para seguir en el Reducido

Un local casi imbatible y un desafío inédito: así llega Deportivo Morón, el rival que San Martín deberá vencer para seguir en el Reducido

Se entrenó con Manny Pacquiao, cenó con Calamaro, conoció a Gallardo y hoy dirige una distribuidora en Famaillá

Se entrenó con Manny Pacquiao, cenó con Calamaro, conoció a Gallardo y hoy dirige una distribuidora en Famaillá

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Comentarios