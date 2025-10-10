Nobel de Literatura: “Leer libros nos da más fuerza para sobrevivir en estos tiempos”

El premio Nobel de Literatura fue concedido al escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, uno de los más importantes del país y conocido por explorar en su obra temas como el pasado comunista y la melancolía, con un estilo prolijo. El autor, de 71 años, fue galardonado “por su obra fascinante y visionaria que, en medio de un terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”, explicó el jurado.