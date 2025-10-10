Homenajeron al doctor Hugo Japaze por su compromiso con la medicina

Más menciones especiales

Este no es el primer reconocimiento que se realiza al patólogo tucumano, ya que en noviembre de 2019 fue homenajeado también por la Academia de Ciencias de la Salud de Córdoba, mientras que el 7 de noviembre de 2024, el Senado de la Nación le entregó el Diploma de Honor en el Salón Illia del Senado, de manos de la senadora nacional Victoria Huala.