Homenajeron al doctor Hugo Japaze por su compromiso con la medicina

En un acto cargado de emoción y reconocimiento, la Legislatura de Tucumán rindió homenaje al doctor Hugo Japaze, figura destacada de la medicina local y docente de generaciones de profesionales.
La iniciativa fue impulsada por el legislador provincial José Seleme, dentro del programa “Memoria y Presente”, que busca poner en valor a tucumanos y tucumanas que dejaron una huella en distintos ámbitos de la vida pública.
Vida de servicio
Japaze, graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán y posteriormente en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo su doctorado en 1980 con una tesis sobresaliente titulada “Lesiones papilares de las glándulas mamarias”. Su formación se amplió en Estados Unidos, donde se especializó en diversas patologías en Baltimore City Hospitals y en The Johns Hopkins Hospital y en la Universidad de Baltimo, Marylan.
Ya de regreso en el país, desarrolló una extensa labor docente y científica, reconocida por su rigor académico y su profunda vocación humanista.
Durante la ceremonia, el médico patólogo -visiblemente emocionado, agradeció esta iniciativa y reflexionó sobre los valores que guiaron su carrera. “Este reconocimiento me produce una gran emoción y responsabilidad a la vez; que un cuerpo legislativo se acuerde de un médico que trabajó 60 años despierta ese sentimiento”, expresó.
“En mi vida profesional hubo dos pilares fundamentales: mucha docencia y mucho acercamiento a una convergencia ética entre la ciencia y el paciente, mucho humanismo”, agregó.
Más menciones especiales
Este no es el primer reconocimiento que se realiza al patólogo tucumano, ya que en noviembre de 2019 fue homenajeado también por la Academia de Ciencias de la Salud de Córdoba, mientras que el 7 de noviembre de 2024, el Senado de la Nación le entregó el Diploma de Honor en el Salón Illia del Senado, de manos de la senadora nacional Victoria Huala.
“El doctor Japaze encontró el modo más sencillo para hacer entender lo difícil, la palabra justa para acompañar una dura decisión, la empatía necesaria para que los preocupados o agobiados por un diagnóstico duro como es el cáncer se entreguen en la esperanza de una ciencia médica en continuo avance y superación”, dijo en ese momento la funcionaria pampeana.
Por su parte, el legislador José Seleme destacó la trayectoria del homenajeado y su aporte a la medicina tucumana. “El doctor Japaze es un tucumano que nos llena de orgullo, con una carrera intachable, una pasión por la enseñanza y una enorme generosidad para compartir sus conocimientos y experiencias. Desde la Legislatura, simplemente queríamos darle las gracias a través de este reconocimiento”, afirmó.
El homenaje se convirtió también en una oportunidad para resaltar el valor de la vocación médica, la ética profesional y el compromiso con la salud pública, cualidades que, según los organizadores, se reflejan en la figura de Japaze y sirven de inspiración a las nuevas generaciones de profesionales.