Instalaron tres nuevas garitas policiales en barrios de la capital

Seguridad

Hace 1 Hs

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, junto al asesor Manuel Martínez Zuccardi y su equipo, llevó adelante una recorrida por distintos barrios de San Miguel de Tucumán, donde mantuvo un diálogo directo con los vecinos y supervisó la instalación de nuevas garitas preventivas durante este jueves.

“En el marco del Plan de Seguridad, colocamos tres garitas preventivas más en la zona del Parque Guillermina”, explicó el ministro. Además, subrayó la importancia de mantener un vínculo permanente con los ciudadanos: “Lo que nos plantean los vecinos es muy importante, porque analizamos esa información junto con el mapa del delito para planificar nuevas medidas que acerquen a la Policía a la comunidad”.

La iniciativa fue recibida con satisfacción por los vecinos del sector, quienes destacaron el impacto positivo de la presencia policial permanente.

Desde el ámbito educativo también celebraron la acción. Gabriela, directora de una escuela de la zona, señaló: “Nos hace muy felices que hayan colocado casillas de seguridad, era una necesidad”. Por su parte, Cristina, vecina del barrio, concluyó: “Todo lo que se haga para el bien de la gente es muy importante. Ahora nos sentimos más seguros”.

Con estas incorporaciones, el Ministerio de Seguridad busca fortalecer la presencia policial y mejorar la prevención del delito, promoviendo una relación más cercana entre la fuerza y la comunidad.

