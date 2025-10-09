Secciones
CulturaTeatro

“Don Quijote, Historias Andantes”: la locura, valentía y humor llegan a Tucumán en un espectáculo íntimo y premiado

Premiada internacionalmente, la puesta en escena de Silvia Káter permitirá redescubrir a los personajes de Miguel de Cervantes de manera original y con una mirada renovada del clásico español

EN ESCENA. La protagonista, Silvia Káter actuando. EN ESCENA. La protagonista, Silvia Káter actuando.
Hace 1 Hs

El 19 de octubre el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) presentará “Don Quijote, Historias Andantes” a las 20, protagonizada por la actriz Silvia Káter. La propuesta ofrece un recorrido escénico en el que Aldonza rememora al "caballero de la triste figura" mientras objetos cotidianos, como cacharros de cocina, cobran vida y se transforman en los múltiples personajes que habitan la novela de Miguel de Cervantes.


Múltiples personajes en un solo cuerpo

En el espectáculo, Káter encarna a Cervantes, a Sancho Panza, a Cide Hamete Benengueli y a otras figuras esenciales de la obra literaria. Con un formato intimista, combina memoria, objetos y teatro para invitar al público a sumergirse en la imaginación cervantina.

También interpreta a Aldonza Lorenzo (Dulcinea) y recrea episodios imprescindibles de la novela utilizando sartenes, libros, frutas y verduras, dando una mirada contemporánea a la obra clásica.

La actriz y promotora cultural, es argentina y mexicana por naturalización; ha actuado desde 1984 en más de sesenta obras teatrales, diez de las cuales sobrepasaron las 100 representaciones, habiendo protagonizado más de veinte de éstas.

Desde 1994 su labor principal como actriz está dirigida a públicos de adolescentes y jóvenes, a través de teatro clásico y contemporáneo, desde la organización "Silkateatro Andante".

“Don Quijote, Historias Andantes”: la locura, valentía y humor llegan a Tucumán en un espectáculo íntimo y premiado


Premios y reconocimiento internacional

“Don Quijote, Historias Andantes” ha sido premiada en Cuba y México, recibiendo distinciones como “Mejor puesta en escena”, “Mejor actuación femenina” y “Mejor texto dramático”. Además, obtuvo el prestigioso premio Villanueva de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac). La obra logra acercar la “cuerda locura”, valentía y sentido de justicia del Quijote a nuevos públicos, celebrando la vigencia del clásico universal.


Entradas y boletería

Las entradas generales tienen un valor de $16.000 y se pueden adquirir a través de la ticketera digital: entradas.smt.gob.ar. También se venden de manera presencial en la boletería del teatro, abierta de lunes a viernes de 8 a 18 y los días de función desde las 17 hasta el inicio del espectáculo. Hoy la boletería permanecerá cerrada por el feriado, y el lunes no abrirá por tareas operativas. Las entradas se pueden adquirir hasta una hora antes del inicio del show, mientras que las compradas online se retiran hasta dos horas antes de la función.

“Don Quijote, Historias Andantes”: la locura, valentía y humor llegan a Tucumán en un espectáculo íntimo y premiado
Temas TucumánSan Miguel de TucumánCubaMéxico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
3

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir
4

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
5

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero
6

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Más Noticias
Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Cómo y a qué hora escuchar el nuevo tema de Charly García y Sting, “In The City”

Cómo y a qué hora escuchar el nuevo tema de Charly García y Sting, “In The City”

Los mensajes ocultos de Daiana Mendieta: qué revelan sus escritos sobre la relación con el principal sospechoso

Los mensajes ocultos de Daiana Mendieta: qué revelan sus escritos sobre la relación con el principal sospechoso

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Comentarios