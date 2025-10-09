“Don Quijote, Historias Andantes”: la locura, valentía y humor llegan a Tucumán en un espectáculo íntimo y premiado

El 19 de octubre el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) presentará “Don Quijote, Historias Andantes” a las 20, protagonizada por la actriz Silvia Káter. La propuesta ofrece un recorrido escénico en el que Aldonza rememora al "caballero de la triste figura" mientras objetos cotidianos, como cacharros de cocina, cobran vida y se transforman en los múltiples personajes que habitan la novela de Miguel de Cervantes.
Múltiples personajes en un solo cuerpo
En el espectáculo, Káter encarna a Cervantes, a Sancho Panza, a Cide Hamete Benengueli y a otras figuras esenciales de la obra literaria. Con un formato intimista, combina memoria, objetos y teatro para invitar al público a sumergirse en la imaginación cervantina.
También interpreta a Aldonza Lorenzo (Dulcinea) y recrea episodios imprescindibles de la novela utilizando sartenes, libros, frutas y verduras, dando una mirada contemporánea a la obra clásica.
La actriz y promotora cultural, es argentina y mexicana por naturalización; ha actuado desde 1984 en más de sesenta obras teatrales, diez de las cuales sobrepasaron las 100 representaciones, habiendo protagonizado más de veinte de éstas.
Desde 1994 su labor principal como actriz está dirigida a públicos de adolescentes y jóvenes, a través de teatro clásico y contemporáneo, desde la organización "Silkateatro Andante".
Premios y reconocimiento internacional
“Don Quijote, Historias Andantes” ha sido premiada en Cuba y México, recibiendo distinciones como “Mejor puesta en escena”, “Mejor actuación femenina” y “Mejor texto dramático”. Además, obtuvo el prestigioso premio Villanueva de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac). La obra logra acercar la “cuerda locura”, valentía y sentido de justicia del Quijote a nuevos públicos, celebrando la vigencia del clásico universal.
Entradas y boletería
Las entradas generales tienen un valor de $16.000 y se pueden adquirir a través de la ticketera digital: entradas.smt.gob.ar. También se venden de manera presencial en la boletería del teatro, abierta de lunes a viernes de 8 a 18 y los días de función desde las 17 hasta el inicio del espectáculo. Hoy la boletería permanecerá cerrada por el feriado, y el lunes no abrirá por tareas operativas. Las entradas se pueden adquirir hasta una hora antes del inicio del show, mientras que las compradas online se retiran hasta dos horas antes de la función.