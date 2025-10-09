“Don Quijote, Historias Andantes”: la locura, valentía y humor llegan a Tucumán en un espectáculo íntimo y premiado

Entradas y boletería

Las entradas generales tienen un valor de $16.000 y se pueden adquirir a través de la ticketera digital: entradas.smt.gob.ar. También se venden de manera presencial en la boletería del teatro, abierta de lunes a viernes de 8 a 18 y los días de función desde las 17 hasta el inicio del espectáculo. Hoy la boletería permanecerá cerrada por el feriado, y el lunes no abrirá por tareas operativas. Las entradas se pueden adquirir hasta una hora antes del inicio del show, mientras que las compradas online se retiran hasta dos horas antes de la función.