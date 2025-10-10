Efemérides del viernes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La fecha, impulsada en 2003 por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, busca abolir esta condena en todos los países del mundo. Si bien, según datos de Amnistía Internacional, más de dos tercios de los países del mundo abolieron la pena de muerte en su legislación o en la práctica, todavía quedan más de una cincuentena de estados donde el mismo es legal. En 2021, esta organización registró 579 ejecuciones repartidas en 18 países, lo que supuso un incremento del 20% respecto a las 483 ejecuciones registradas en 2020. La mayoría de las ejecuciones contabilizadas se produjeron en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria, por ese orden. Sin embargo, el número concreto de muertes decretadas judicialmente es incierto, ya que tanto China como otros países donde se aplica, como Corea del Norte y Vietnam, rodean estos procesos de secretismo. Al concluir 2021, se tenía constancia de al menos 28.670 personas condenadas a muerte en todo el mundo. Nueve países concentraban el 82 por ciento del total conocido: Irak (más de 8000), Pakistán (más de 3800), Nigeria (3036), Estados Unidos (2382), Bangladesh (más de 1800), Vietnam (más de 1200), Argelia (más de 1000) y Sri Lanka (más de 1000).