Efemérides del viernes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 10 de octubre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, viernes, en que se celebra el Día Mundial Contra la Pena de Muerte.
La fecha, impulsada en 2003 por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, busca abolir esta condena en todos los países del mundo. Si bien, según datos de Amnistía Internacional, más de dos tercios de los países del mundo abolieron la pena de muerte en su legislación o en la práctica, todavía quedan más de una cincuentena de estados donde el mismo es legal. En 2021, esta organización registró 579 ejecuciones repartidas en 18 países, lo que supuso un incremento del 20% respecto a las 483 ejecuciones registradas en 2020. La mayoría de las ejecuciones contabilizadas se produjeron en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria, por ese orden. Sin embargo, el número concreto de muertes decretadas judicialmente es incierto, ya que tanto China como otros países donde se aplica, como Corea del Norte y Vietnam, rodean estos procesos de secretismo. Al concluir 2021, se tenía constancia de al menos 28.670 personas condenadas a muerte en todo el mundo. Nueve países concentraban el 82 por ciento del total conocido: Irak (más de 8000), Pakistán (más de 3800), Nigeria (3036), Estados Unidos (2382), Bangladesh (más de 1800), Vietnam (más de 1200), Argelia (más de 1000) y Sri Lanka (más de 1000).
¿Qué pasó un 10 de octubre?
1813 – Nace Giuseppe Verdi, compositor de óperas.
1830 – Nace Isabel II de España.
1856 – Muere Vicente López y Planes, autor de la letra del Himno Nacional Argentino.
1897 – Se sintetiza el ácido salicílico, predecesor de la aspirina.
1911 – La Dinastía Manchú pierde el trono en China: inicio de la Revolución republicana en China liderada por Sun Yat Sen.
1918 – Nace Thelonious Sphere Monk, reconocido pianista de jazz.
1924 – Nace Ed Wood Jr., cineasta.
1927 – Se inaugura la primera sección de la Fábrica Militar de Aviones.
1930 – Nace Harold Pinter, dramaturgo, guionista, poeta, actor, director y activista político inglés. Ganó el Premio Nobel de Literatura.
1934 – Empieza en Buenos Aires el XXXII Congreso Eucarístico Internacional.
1955 – Nace David Lee Roth, cantante estadounidense de Hard rock.
1985 – Muere Orson Welles, actor y cineasta estadounidense.
1986 – Muere Antonio Di Benedetto, periodista y escritor argentino.
1991 – Nace Lali Espósito, actriz y cantante argentina.
2004 – Muere Christopher Reeve, actor, director de cine y activista estadounidense.
2009 – El Poder Ejecutivo promulga la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de medios, sancionada ese día por el Congreso Nacional.
2009 – Muere Luis Aguilé, cantante hispano-argentino.
2010 – Se disuelven las Antillas Neerlandesas y se constituyen Curazao y San Martín en países autónomos dentro del Reino de los Países Bajos.
2010 – Muere Solomon Burke, músico de soul estadounidense.
2014 – Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi reciben el Premio Nobel de la Paz.
2015 – Mueren 102 personas y más de 200 resultan heridas en un atentado yihadista cuando se manifestaban por la paz en Ankara (Turquía).
2018 – En Estados Unidos, el huracán Michael de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico se fortaleció como un huracán categoría 4 y tocó tierra en el estado de Florida dejando un total de 57 muertos y daños millonarios de $25 mil millones.
Día Mundial de la Salud Mental.
Día Mundial contra la Pena de Muerte.
Día Nacional del Técnico.
Día Nacional de la Danza.