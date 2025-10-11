Ni microbikini ni enteriza: el regreso de una malla clásica que será furor este verano

A medida que suben las temperaturas y se acerca la temporada de verano, las tendencias de moda comienzan a renovarse. Este año, las microbikinis y las enterizas cederán su lugar a un modelo clásico que vuelve con fuerza: los bikinis de braguita alta, una prenda que combina comodidad, estética y un encanto retro que promete arrasar en playas y piletas.