“Una caída del 5% en ventas es muy fuerte para el comercio tucumano”, dijo Gabriela Coronel

Según los datos relevados por la Cámara, más del 70% de las operaciones se realizaron con tarjeta de crédito, muchas en cuotas, mientras que el uso de efectivo fue mínimo. También creció el uso de transferencias y pagos con QR. “El cliente se volcó a lo que estaba en promoción y a financiar sus compras, pero aun así no alcanzó”, señaló.