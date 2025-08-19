Secciones
“Una caída del 5% en ventas es muy fuerte para el comercio tucumano”, dijo Gabriela Coronel

La presidenta de la Cámara de Comercio analizó el impacto que tuvo el Día del Niño en el sector, y advirtió que los resultados fueron negativos.

Hace 2 Hs

La presidenta de la Cámara de Comercio de Tucumán, Gabriela Coronel, analizó este martes el impacto que tuvo la última fecha comercial en el sector y advirtió que los resultados fueron negativos. “Una caída del 5% en ventas es muy fuerte para el comercio”, sostuvo en diálogo con LA GACETA.

Coronel explicó que, pese a los esfuerzos de los empresarios para impulsar el consumo mediante promociones y acuerdos con entidades financieras, las ventas no lograron repuntar respecto del año pasado. El ticket promedio se ubicó en $34.500, una cifra que “no refleja el esfuerzo de los comerciantes para incentivar la compra”, apuntó.

Según los datos relevados por la Cámara, más del 70% de las operaciones se realizaron con tarjeta de crédito, muchas en cuotas, mientras que el uso de efectivo fue mínimo. También creció el uso de transferencias y pagos con QR. “El cliente se volcó a lo que estaba en promoción y a financiar sus compras, pero aun así no alcanzó”, señaló.

La dirigente empresarial destacó que el relevamiento incluyó a más de 35 locales de distintos rubros -jugueterías, indumentaria, calzado y artículos deportivos- y que el resultado fue coincidente: “Los comerciantes esperaban un repunte y lo que recibimos fueron respuestas tristes, porque seguimos en caída”.

Entre los factores que afectaron la actividad mencionó el encarecimiento de los costos fijos, como alquileres que se actualizan hasta en un 1000%, y la competencia de ventas online e informales. También aludió a imprevistos que complicaron el movimiento del microcentro, como cortes de calles por actividades sociales y religiosas.

“Una caída del 5% en ventas es muy fuerte para el comercio tucumano”, dijo Gabriela Coronel La Gaceta / foto de Analía Jaramillo

La perspectiva hacia adelante tampoco es alentadora. Coronel advirtió que de mantenerse este escenario “no se contratará personal extra” para las próximas fechas comerciales, como el Día de la Madre y Navidad. “Estos números generan una alerta: hay caída de ventas, estancamiento y un contexto que no permite sumar empleados”, expresó.

Finalmente, expresó la necesidad de articular acciones entre el sector privado, el municipio y la Provincia para sostener la actividad comercial: “Tucumán es una de las provincias del norte con más desarrollo comercial y tenemos que seguir fomentándolo. Si no, el panorama del microcentro va a cambiar de manera preocupante”.

