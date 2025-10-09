Secciones
Coti Romero perdió su cuenta de Instagram y pidió ayuda a sus seguidores para recuperarla

La ex participante de Gran Hermano reveló que su perfil fue suspendido por infringir las normas de la plataforma.

Coti Romero perdió su cuenta de Instagram y pidió ayuda a sus seguidores para recuperarla
Hace 42 Min

Coti Romero, una de las figuras más recordadas de Gran Hermano (Telefe), atraviesa un difícil momento profesional tras la suspensión de su cuenta oficial de Instagram, su principal fuente de ingresos. La influencer correntina, que tras su paso por el reality se consolidó como una de las personalidades más populares de la farándula nacional, contó entre lágrimas lo ocurrido y pidió ayuda a sus seguidores para revertir la situación.

“¡Hola, mi gente! ¿Cómo andan? Este es un pedido a la solidaridad porque acabo de perder mi cuenta de Instagram que es mi fuente principal de ingresos, es mi trabajo. Me puse re mal, porque lamentablemente es por hacer los juegos que todos ya sabemos que están mal”, explicó en un video publicado en su perfil de TikTok (@cotyrommero).

La joven admitió que la suspensión se debió a la promoción de plataformas de apuestas ilegales, un tipo de contenido que Meta -empresa propietaria de Instagram- sanciona con la eliminación o bloqueo de cuentas. “Yo sabía que estaba mal y sabía que me estaba arriesgando a eso, pero era lo que más pagaba y yo tenía que mantenerme acá en Buenos Aires”, reconoció con sinceridad.

A pesar del golpe, Coti expresó su arrepentimiento y aseguró que aprendió la lección: “Aprendí por las malas, no lo voy a hacer más”.

La pérdida de su perfil generó un fuerte impacto emocional en la influencer. “Estoy muy desesperada, anoche estuve llorando, estuve mal y encima tengo que rendir todas estas semanas”, relató. Ante la imposibilidad de acceder a su cuenta principal, creó un nuevo perfil en la red social (@cotyrommero1) e inició una campaña para intentar recuperarla.

“Por favor, ayúdenme a recuperarla. Lo único que tienen que hacer, literalmente, es escribirle a Meta y poner: ‘Hola, por favor pedimos que recuperen la cuenta de Coty Romero’. Entre más lo hagan, mejor, lo importante es insistir porque en algún momento lo van a tener que leer”, explicó.

Romero también destacó que los mensajes enviados desde cuentas verificadas pueden aumentar las chances de éxito. “Se los pido con una mano en el corazón. ¡Quiero recuperar mi cuenta!”, insistió.

Finalmente, reflexionó sobre el valor de su comunidad digital y el esfuerzo invertido en construir su carrera: “Quien se dedica a esto sabe lo difícil que es que te pase algo así. Aunque si hay que volver a empezar de cero, se empezará. Me duele porque son años y años, venía trabajando ahí desde mucho antes de entrar a Gran Hermano. No voy a dejar de insistir porque tengo que recuperar mi cuenta”.

