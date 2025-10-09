Coti Romero perdió su cuenta de Instagram y pidió ayuda a sus seguidores para recuperarla

Finalmente, reflexionó sobre el valor de su comunidad digital y el esfuerzo invertido en construir su carrera: “Quien se dedica a esto sabe lo difícil que es que te pase algo así. Aunque si hay que volver a empezar de cero, se empezará. Me duele porque son años y años, venía trabajando ahí desde mucho antes de entrar a Gran Hermano. No voy a dejar de insistir porque tengo que recuperar mi cuenta”.