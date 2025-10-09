Humberto “Pacha” Baigorria recordó a Miguel Ángel Russo: “Se fue un muchacho espectacular, un capitán con una altura terrible”

El liderazgo en Estudiantes

En aquel Estudiantes dirigido por Yúdica, Russo ya se perfilaba como un líder natural. “Miguel era siempre el interlocutor, el que organizaba todo, y los muchachos asentían con la cabeza todo lo que él decía. Siempre estaba en todos los detalles”, rememoró Baigorria. “Indicaba el camino para que a todos los chicos no les falte nada, para que se sientan cómodos y a gusto”, indicó.