Mandar un PDF por WhastApp se volvió muy simple: menos de un minuto

- Hay que abrir el chat al que se desea enviar el documento. - - Dentro de la conversación, hay que tocar el ícono de adjuntar archivos: el clásico clip o símbolo de adjuntar.

- Se despliega un menú con varias opciones. Para iniciar el escaneo, hay que elegir “Documento”, lo que le indica a WhatsApp que se está por enviar un archivo escrito.

- En otro menú, aparece la nueva función bajo la etiqueta “Escanear documento”, que está al final de la lista de opciones.

- Al seleccionarla, la cámara del celular se activa en modo escáner. Hay dos formas de usarla: automática y manual.

- Cuando se finaliza la edición, hay que validar la captura con el botón “OK”. Antes de enviar, WhatsApp deja agregar un comentario al archivo, útil para explicar de qué se trata el documento.