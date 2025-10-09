Trelew: una falla en la turbina de un avión de Aerolíneas Argentinas obligó a frenar el despegue

La mujer dijo estar “agradecida de que pasó en la tierra y no en el cielo”. “Hay que pensar que es una oportunidad nueva. Había muchísima gente. Fue excelente para pensar que esto pasó acá y no en otro lado. El avión siguió despacito, dejó a la gente donde la tenía que dejar, llegaron muchos a mirar el avión, muy ordenados con el equipaje nuestro”, sumó.