Trelew: una falla en la turbina de un avión de Aerolíneas Argentinas obligó a frenar el despegue

Hubo una explosión en una de las alas cuando la aeronave se disponía a levantar vuelo. Mirá el video.

Trelew: una falla en la turbina de un avión de Aerolíneas Argentinas obligó a frenar el despegue
Hace 1 Hs

Los pasajeros de un vuelo de Aerolíneas Argentinas sufrieron un momento de pánico durante su despegue en el aeropuerto de Trelew. La aeronave tuvo una falla en uno de sus motores, lo que obligó a los pilotos a abortar el vuelo. No se reportaron heridos y el aeropuerto fue cerrado temporalmente.

El vuelo 1803 con destino a Buenos Aires tenía que despegar a las 7.25 desde el Aeropuerto Internacional de Trelew. Con total normalidad, los pasajeros pasaron por los controles correspondientes y subieron al avión.

Luego de que el piloto avisara que el vuelo iba a comenzar, el avión se desplazó por la pista para iniciar el despegue. Cuando el piloto le dio propulsión a los motores, es que se produjo la falla en la turbina. Los pasajeros que estaban en los asientos sobre la ventana pudieron ver un destello en el ala izquierda.

En un video filmado por un pasajero, se percibía una fuerte vibración y un ruido debido a la explosión, junto con un fogonazo en el motor 1. También se escuchó la preocupación de unos pocos pasajeros. Rápidamente el despegue fue abortado y el vuelo fue cancelado.

Los pasajeros debieron volver al aeropuerto de forma normal, sin la necesidad de aplicar un protocolo de emergencia. El avión se trasladó a su posición usando únicamente el segundo motor, que funcionaba con normalidad. Tras ello, el personal técnico de la compañía inició una revisión para determinar el origen de la falla.

El aeropuerto fue cerrado temporalmente mientras la empresa enviaba una nueva aeronave para cumplir con el servicio y se cumplían las tareas de inspección de la pista conforme a los protocolos de seguridad operacional.

Una de las pasajeras explicó cómo vivieron lo ocurrido desde adentro del avión. “Teníamos que salir a un vuelo a las 7.30. El avión iba carreteando y, cuando iba tomando velocidad, hubo un desperfecto en el motor. Se sintió un ruido en uno de los costados y el avión frenó de golpe”, relató en diálogo con Madryn Ahora.

La mujer dijo estar “agradecida de que pasó en la tierra y no en el cielo”. “Hay que pensar que es una oportunidad nueva. Había muchísima gente. Fue excelente para pensar que esto pasó acá y no en otro lado. El avión siguió despacito, dejó a la gente donde la tenía que dejar, llegaron muchos a mirar el avión, muy ordenados con el equipaje nuestro”, sumó.

La pasajera sostuvo que desde la aerolínea juntaron a todos los pasajeros y les hablaron “muy amablemente” explicándoles que, por lo sucedido, iban a salir en el próximo vuelo de las 11.30 sin tener que realizar nuevamente los protocolos correspondientes. Para ello esperaron en la sala de embarque hasta que estuvo listo el próximo avión. “La atención fue muy buena”, cerró.

