Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

La Ciudadela fue el origen: el debut que unió para siempre a Miguel Ángel Russo con Tucumán

Con apenas 19 años, el recordado técnico jugó su primer partido oficial con Estudiantes de La Plata. Fue el 30 de noviembre de 1975, en un empate 2 a 2 contra el “Santo”.

RECUERDO. Miguel Ángel Russo tuvo su debut como titular en un partido contra San Martín. RECUERDO. Miguel Ángel Russo tuvo su debut como titular en un partido contra San Martín. Foto archivo LA GACETA.
Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Miguel Ángel Russo Club Estudiantes de La PlataCarlos BilardoSan Martín
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
3

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
4

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir
5

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero
6

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Más Noticias
Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

La noche que Miguel Ángel Russo se fue a dormir siendo técnico de la Selección Argentina

La noche que Miguel Ángel Russo se fue a dormir siendo técnico de la Selección Argentina

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

El mundo del fútbol le rinde sus respetos a Miguel Russo: los mensajes de Real Madrid, Barcelona y PSG

El mundo del fútbol le rinde sus respetos a Miguel Russo: los mensajes de Real Madrid, Barcelona y PSG

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Comentarios