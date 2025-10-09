MuniBus de Yerba Buena: conocé las nuevas líneas, sus recorridos y paradas en toda la ciudad

Con el objetivo de seguir mejorando la movilidad urbana y brindar un servicio más eficiente a los vecinos, el MuniBus de Yerba Buena incorporó nuevas unidades y amplió sus recorridos. Desde ahora, el sistema de transporte municipal contará con cuatro líneas activas: Roja, Verde, Azul y Naranja, que recorrerán los principales puntos de la ciudad.
Esta expansión permitirá una mayor frecuencia de circulación y una mejor conexión entre barrios, centros educativos y comerciales, como escuelas, colegios, universidades y zonas de compras.
Además, se incorpora una importante novedad, los usuarios podrán realizar trasbordos entre líneas de distinto color, lo que facilitará los desplazamientos dentro de nuestra ciudad. El cupón de trasbordo será válido por 60 minutos desde la hora indicada en el boleto y permitirá un solo cambio de línea, siempre hacia una de color diferente a la utilizada inicialmente.
Recorridos de las líneas y sus paradas
LÍNEA ROJA
Bvd. 9 de Julio y Reconquista
Reconquista y La Paz
Plaza Vieja (Córdoba y Solano Vera)
Solano Vera y Mendoza
Mendoza y Diag. Juan XXIII
Mendoza (Alta Vista Country)
Mendoza y Camino de Sirga
Camino de Sirga y Ramon Carrillo
Camino de Sirga y Chubut (COL. PUCARA)
Chubut y Rojas Paz (COL. LOS CERROS)
Rojas Paz y Colón
Sarmiento y Francia
Francia y Av. Aconquija
Av. Aconquija y Saavedra Lamas
Saavedra Lamas y Braile
Saavedra Lamas e Higueritas (ESC. ABEJITAS)
Av. Perón y Aragón (UNSTA)
Aragón e Higueritas
Aragón y Braile
Braile y Roca
Perú y Lobo de la Vega
Perú y Salta
Perú y Bascary
Perú y Las Rosas
Perú y Juan B Terán
Hernández y Brasil
Hernández e Higueritas
Líbano y Av. Perón
Av. Perón y Fanzolato (ESC. SALOBREÑA)
Fanzolato y Frías Silva (CAPS S. CLARA)
Frías Silva y Neuquén (SJ)
Camino del Perú (Frente a Chango Más)
Camino del Perú y Esquiu
Camino del Perú y Brasil
Camino del Perú y Salas y Valdez
Alfredo Guzmán y Pringles
Cariola (Entrada Norte al PORTAL)
Júpiter (Entrada Oeste al PORTAL)
Blvd. 9 de Julio y Zavalía
Blvd. 9 de Julio y F. Rossi
Blvd. 9 de Julio y R. Darío
Blvd. 9 de Julio y San Martín
LÍNEA VERDE
Av. Aconquija y Zavalia
Hernández y Antártida Arg.
Hernández y Salas y Valdez
Hernández y Perú
Hernández y Frías Silva
Hernández e Higueritas
Higueritas y Camino del Perú
Camino del Perú y Brasil
Brasil y Psj. Cabildo Oeste
Brasil y Hernández
Brasil y Las Rosas
Brasil y Colombia
Brasil y Lola Mora
Brasil y Bascary
Brasil y Salta
Brasil y Thames (ESC. COMERCIO)
Brasil y Moreno
Roca y Santo Domingo
Higueritas y Maderuelo
Av. Perón y Maderuelo (UNSTA)
Av. Perón y Pje. Lisboa
Saavedra Lamas e Higueritas (ESC. ABEJITAS)
Saavedra Lamas y Braile
Saavedra Lamas y Aconquija (ANTES DE SUBIR AL CORTE)
Av. Aconquija y Los Pinos
Av. Aconquija y Muñoz Alado (ESC. Nº 311)
Av. Aconquija (COMSARIIA EL CORTE)
Av. Aconquija y Muñoz Alado (ESC. 311)
Av. Aconquija y Los Pinos
Av. Aconquija y Rojas Paz (BAJANDO DEL CORTE)
Rojas Paz y Sarmiento
Rojas Paz y Colón
Chubut y Rojas Paz (COLEGIO LOS CERROS)
Chubut y Camino de Sirga (COLEGIO PUCARA)
Camino de Sirga y Ramón Carrillo
Camino de Sirga y Mendoza
Mendoza y Diagonal Juan XXIII
Mendoza y Solano Vera
Solano Vera y San Luis
San Luis y Reconquista
San Luis y San Martín
San Luis y Darwin
Lamadrid y Concordia
Lamadrid y Rubén Darío
Lamadrid y Federico Rossi
Lamadrid y Zavalia
Lamadrid y Universo
Universo y Bvd. 9 de Julio
Júpiter y Sarmiento (PORTAL ACCESO OESTE)
Zavalla y Cariola
Zavalía y Cariola
LÍNEA NARANJA
San Martín y Lamadrid
San Martín y Catamarca
San Martín y San Luis
San Martín y Jujuy
Las Lanzas y San Martin (ESC. MISIONES)
Las Lanzas y Pasaje S/N
Solano Vera y Las Lanzas
Solano Vera y Mendoza
Plaza Vieja (Córdoba y S. Vera]
Solano Vera y Lamadrid
El Mástil
Av. Aconquija y Malvinas
Av. Aconquija y Uruguay
Saavedra Lamas y Aconquija
Saavedra Lamas y Braile
Saavedra Lamas e Higueritas (ESC. ABEJITAS)
Av. Perón y Pje. Lisboa
Av. Perón y Aragón (FRENTE UNSTA)
Av. Perón y Moreno (Gómez Pardo)
Perón Entre Thames y Salta.
Country Praderas
Monteagudo y Decididos (PUENTE)
Decididos de Tucy Calle 4
Alto Verde 1 (Refugio) Ida
Alto Verde 2 y 3 Portería
Alto Verde 1 (Refugio) Vuelta
Nuevo Bº Municipal
Fanzolato y Calle A. Tosco
Caps Santa Clara
Av. Perón y Fanzolato (ESCUELA SALOBREÑA)
Av. Perón y Las Rosas
Av. Perón y Salta
Salta e Higueritas
Salta y Brasil
Salta y Perú
Salta y Salas y Valdez
Güemes y Pringles
Blvd. 9 de Julio y San Martín
LÍNEA AZUL
San Martín y Pringles
Shopping El Solar
Bascary y Los Ceibos
Bascary y Perú
Bascary y Brasil
Bascary y F. Silva
Av. Perón y Bascary
Av. Perón y Las Rosas
Perón y Fanzolato (ESCUELA SALOBRENA)
Caps Santa Clara
Fanzolato y Calle A. Tosco
Nuevo Bº Municipal
Alto Verde 1 (Refugio)
Alto Verde 3 Portería
Alto Verde 1 (Refugio)
Calle 4 y Calle Decididos de Tuc.
Entrada Country Praderas
Open Plaza
Gómez Pardo
UNSTA
Saavedra Lamas e Higueritas (ESC. ABEJITAS)
Saavedra. Lamas y Braile
Saavedra Lamas y Aconquija
Av. Aconquija y Gálvez Cota
Av. Aconquija y Quiroga
El Mástil
Solano Vera y Lamadrid
Plaza Vieja (Solano Vera y Córdoba)
Solano Vera y Mendoza
Solano Vera y Las Lanzas
Las Lanzas y Pasaje S/N
Las Lanzas y San Martín (ESC. MISIONES)
San Martín y Jujuy
San Martín y San Luis
San Martín y Catamarca
Catamarca y Darwin
Darwin y Bvd. 9 de Julio
San Martín y Blvd. 9 de Julio.
Horarios aproximados en puntos referenciales
A continuación, te detallamos los horarios estimados en los que cada una de las líneas del MuniBus circularán por distintos sectores y puntos de referencia de nuestra ciudad. Los tiempos pueden variar levemente según las condiciones del tránsito y el flujo vehicular.
Horarios Línea Roja
En sentido norte–sur, pasará por Plaza Vieja (Córdoba y Solano Vera) aproximadamente al minuto 20 de cada hora.
En sentido oeste–este, circulará por calle Chubut, a la altura de los colegios Pucará y Los Cerros, al minuto 35.
En sentido sur–norte, pasará por la Escuela Abejitas al minuto 40, y por la Universidad Santo Tomás de Aquino (UNSTA) al minuto 45 sentido oeste-este.
Continuará en sentido sur–norte, pasando por la Escuela Salobreña al minuto 58 y por el CAPS Santa Clara dos minutos después.
En sentido norte–sur, pasará frente al Supermercado Chango Más al minuto 5 de cada hora, y por el Shopping Portal Tucumán (Entrada por Cariola) al minuto 15.
Horarios Línea Verde
Pasará en sentido norte-sur por Av. Aconquija y Zavalía al minuto 55 de cada hora y por Higueritas y Hernández en los minutos 00.
En sentido este–oeste, pasará frente a la Escuela de Comercio (Brasil y Thames) al minuto 10.
Por la UNSTA, circulará al minuto 13, y por la Escuela Abejitas (Saavedra Lamas y Av. Perón) al minuto 16.
En Saavedra Lamas (antes de subir al Corte) pasará al minuto 20, mientras que por la Escuela N.º 311 y la Comisaría de El Corte lo hará al minuto 25.
Al minuto 30, circulará en sentido este-oeste frente a los colegios Los Cerros y Pucará, y finalmente pasará en sentido sur-norte por el acceso oeste del Portal Tucumán (Júpiter y Sarmiento) al minuto 53.
Horario Línea Azul.
En sentido sur–norte, pasará por San Martín y Pringles (Shopping El Solar) al minuto 35 de cada hora.
En sentido sur-norte por Escuela Salobreña (Av. Perón y Fanzolato) al minuto 46, y por el Country Alto Verde I, II y III al minuto 50.
En dirección este–oeste, pasará por Open Plaza y Centro Gómez Pardo en la hora puntual (00’).
Frente a la Escuela Abejitas circulará al minuto 5, continuando por Saavedra Lamas hacia el Mástil, donde pasará al minuto 12.
Finalmente, pasará en sentido oeste-este por la Escuela Provincia de Misiones (Las Lanzas y San Martín) al minuto 26 de cada hora.
Horario Línea Naranja
En sentido norte–sur, pasará por San Martín y Lamadrid al minuto 35, y en sentido este-oeste por la Escuela Provincia de Misiones (Las Lanzas y San Martín) al minuto 37.
En dirección sur–norte, circulará por Plaza Vieja al minuto 45 y llegará al Mástil al minuto 51.
Luego, pasará en sentido sur-norte por la Escuela Abejitas (Saavedra Lamas e Higueritas) al minuto 57 y frente a la UNSTA (Av. Perón y Aragón) al minuto 2 de cada hora.
En sentido oeste-este pasará por frente al centro de compras Gómez Pardo (Av. Perón y Moreno) al minuto 5, y por la Escuela Salobreña (Av. Perón y Fanzolato) al minuto 20.
Finalmente, retomará por Salta e Higueritas en dirección norte–sur al minuto 25, y por Güemes y Pringles al minuto 31.
Cabe destacar que estos horarios tienen carácter referencial y buscan orientar a los usuarios sobre los tiempos de paso aproximados de cada línea.