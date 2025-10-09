Secciones
MuniBus de Yerba Buena: conocé las nuevas líneas, sus recorridos y paradas en toda la ciudad

Se incorpora una importante novedad, los usuarios podrán realizar trasbordos entre líneas de distinto color, lo que facilitará los desplazamientos

Hace 9 Min

Con el objetivo de seguir mejorando la movilidad urbana y brindar un servicio más eficiente a los vecinos, el MuniBus de Yerba Buena incorporó nuevas unidades y amplió sus recorridos. Desde ahora, el sistema de transporte municipal contará con cuatro líneas activas: Roja, Verde, Azul y Naranja, que recorrerán los principales puntos de la ciudad.

Esta expansión permitirá una mayor frecuencia de circulación y una mejor conexión entre barrios, centros educativos y comerciales, como escuelas, colegios, universidades y zonas de compras.

Además, se incorpora una importante novedad, los usuarios podrán realizar trasbordos entre líneas de distinto color, lo que facilitará los desplazamientos dentro de nuestra ciudad. El cupón de trasbordo será válido por 60 minutos desde la hora indicada en el boleto y permitirá un solo cambio de línea, siempre hacia una de color diferente a la utilizada inicialmente.

Recorridos de las líneas y sus paradas

LÍNEA ROJA

Bvd. 9 de Julio y Reconquista

Reconquista y La Paz

Plaza Vieja (Córdoba y Solano Vera)

Solano Vera y Mendoza

Mendoza y Diag. Juan XXIII

Mendoza (Alta Vista Country)

Mendoza y Camino de Sirga

Camino de Sirga y Ramon Carrillo

Camino de Sirga y Chubut (COL. PUCARA)

Chubut y Rojas Paz (COL. LOS CERROS)

Rojas Paz y Colón

Sarmiento y Francia

Francia y Av. Aconquija

Av. Aconquija y Saavedra Lamas

Saavedra Lamas y Braile

Saavedra Lamas e Higueritas (ESC. ABEJITAS)

Av. Perón y Aragón (UNSTA)

Aragón e Higueritas

Aragón y Braile

Braile y Roca

Perú y Lobo de la Vega

Perú y Salta

Perú y Bascary

Perú y Las Rosas

Perú y Juan B Terán

Hernández y Brasil

Hernández e Higueritas

Líbano y Av. Perón

Av. Perón y Fanzolato (ESC. SALOBREÑA)

Fanzolato y Frías Silva (CAPS S. CLARA)

Frías Silva y Neuquén (SJ)

Camino del Perú (Frente a Chango Más)

Camino del Perú y Esquiu

Camino del Perú y Brasil

Camino del Perú y Salas y Valdez

Alfredo Guzmán y Pringles

Cariola (Entrada Norte al PORTAL)

Júpiter (Entrada Oeste al PORTAL)

Blvd. 9 de Julio y Zavalía

Blvd. 9 de Julio y F. Rossi

Blvd. 9 de Julio y R. Darío

Blvd. 9 de Julio y San Martín

LÍNEA VERDE

Av. Aconquija y Zavalia

Hernández y Antártida Arg.

Hernández y Salas y Valdez

Hernández y Perú

Hernández y Frías Silva

Hernández e Higueritas

Higueritas y Camino del Perú

Camino del Perú y Brasil

Brasil y Psj. Cabildo Oeste

Brasil y Hernández

Brasil y Las Rosas

Brasil y Colombia

Brasil y Lola Mora

Brasil y Bascary

Brasil y Salta

Brasil y Thames (ESC. COMERCIO)

Brasil y Moreno

Roca y Santo Domingo

Higueritas y Maderuelo

Av. Perón y Maderuelo (UNSTA)

Av. Perón y Pje. Lisboa

Saavedra Lamas e Higueritas (ESC. ABEJITAS)

Saavedra Lamas y Braile

Saavedra Lamas y Aconquija (ANTES DE SUBIR AL CORTE)

Av. Aconquija y Los Pinos

Av. Aconquija y Muñoz Alado (ESC. Nº 311)

Av. Aconquija (COMSARIIA EL CORTE)

Av. Aconquija y Muñoz Alado (ESC. 311)

Av. Aconquija y Los Pinos

Av. Aconquija y Rojas Paz (BAJANDO DEL CORTE)

Rojas Paz y Sarmiento

Rojas Paz y Colón

Chubut y Rojas Paz (COLEGIO LOS CERROS)

Chubut y Camino de Sirga (COLEGIO PUCARA)

Camino de Sirga y Ramón Carrillo

Camino de Sirga y Mendoza

Mendoza y Diagonal Juan XXIII

Mendoza y Solano Vera

Solano Vera y San Luis

San Luis y Reconquista

San Luis y San Martín

San Luis y Darwin

Lamadrid y Concordia

Lamadrid y Rubén Darío

Lamadrid y Federico Rossi

Lamadrid y Zavalia

Lamadrid y Universo

Universo y Bvd. 9 de Julio

Júpiter y Sarmiento (PORTAL ACCESO OESTE)

Zavalla y Cariola

Zavalía y Cariola

LÍNEA NARANJA

San Martín y Lamadrid

San Martín y Catamarca

San Martín y San Luis

San Martín y Jujuy

Las Lanzas y San Martin (ESC. MISIONES)

Las Lanzas y Pasaje S/N

Solano Vera y Las Lanzas

Solano Vera y Mendoza

Plaza Vieja (Córdoba y S. Vera]

Solano Vera y Lamadrid

El Mástil

Av. Aconquija y Malvinas

Av. Aconquija y Uruguay

Saavedra Lamas y Aconquija

Saavedra Lamas y Braile

Saavedra Lamas e Higueritas (ESC. ABEJITAS)

Av. Perón y Pje. Lisboa

Av. Perón y Aragón (FRENTE UNSTA)

Av. Perón y Moreno (Gómez Pardo)

Perón Entre Thames y Salta.

Country Praderas

Monteagudo y Decididos (PUENTE)

Decididos de Tucy Calle 4

Alto Verde 1 (Refugio) Ida

Alto Verde 2 y 3 Portería

Alto Verde 1 (Refugio) Vuelta

Nuevo Bº Municipal

Fanzolato y Calle A. Tosco

Caps Santa Clara

Av. Perón y Fanzolato (ESCUELA SALOBREÑA)

Av. Perón y Las Rosas

Av. Perón y Salta

Salta e Higueritas

Salta y Brasil

Salta y Perú

Salta y Salas y Valdez

Güemes y Pringles

Blvd. 9 de Julio y San Martín

LÍNEA AZUL

San Martín y Pringles

Shopping El Solar

Bascary y Los Ceibos

Bascary y Perú

Bascary y Brasil

Bascary y F. Silva

Av. Perón y Bascary

Av. Perón y Las Rosas

Perón y Fanzolato (ESCUELA SALOBRENA)

Caps Santa Clara

Fanzolato y Calle A. Tosco

Nuevo Bº Municipal

Alto Verde 1 (Refugio)

Alto Verde 3 Portería

Alto Verde 1 (Refugio)

Calle 4 y Calle Decididos de Tuc.

Entrada Country Praderas

Open Plaza

Gómez Pardo

UNSTA

Saavedra Lamas e Higueritas (ESC. ABEJITAS)

Saavedra. Lamas y Braile

Saavedra Lamas y Aconquija

Av. Aconquija y Gálvez Cota

Av. Aconquija y Quiroga

El Mástil

Solano Vera y Lamadrid

Plaza Vieja (Solano Vera y Córdoba)

Solano Vera y Mendoza

Solano Vera y Las Lanzas

Las Lanzas y Pasaje S/N

Las Lanzas y San Martín (ESC. MISIONES)

San Martín y Jujuy

San Martín y San Luis

San Martín y Catamarca

Catamarca y Darwin

Darwin y Bvd. 9 de Julio

San Martín y Blvd. 9 de Julio.

Horarios aproximados en puntos referenciales

A continuación, te detallamos los horarios estimados en los que cada una de las líneas del MuniBus circularán por distintos sectores y puntos de referencia de nuestra ciudad. Los tiempos pueden variar levemente según las condiciones del tránsito y el flujo vehicular.

Horarios Línea Roja

En sentido norte–sur, pasará por Plaza Vieja (Córdoba y Solano Vera) aproximadamente al minuto 20 de cada hora.

En sentido oeste–este, circulará por calle Chubut, a la altura de los colegios Pucará y Los Cerros, al minuto 35.

En sentido sur–norte, pasará por la Escuela Abejitas al minuto 40, y por la Universidad Santo Tomás de Aquino (UNSTA) al minuto 45 sentido oeste-este.

Continuará en sentido sur–norte, pasando por la Escuela Salobreña al minuto 58 y por el CAPS Santa Clara dos minutos después.

En sentido norte–sur, pasará frente al Supermercado Chango Más al minuto 5 de cada hora, y por el Shopping Portal Tucumán (Entrada por Cariola) al minuto 15.

Horarios Línea Verde

Pasará en sentido norte-sur por Av. Aconquija y Zavalía al minuto 55 de cada hora y por Higueritas y Hernández en los minutos 00.

En sentido este–oeste, pasará frente a la Escuela de Comercio (Brasil y Thames) al minuto 10.

Por la UNSTA, circulará al minuto 13, y por la Escuela Abejitas (Saavedra Lamas y Av. Perón) al minuto 16.

En Saavedra Lamas (antes de subir al Corte) pasará al minuto 20, mientras que por la Escuela N.º 311 y la Comisaría de El Corte lo hará al minuto 25.

Al minuto 30, circulará en sentido este-oeste frente a los colegios Los Cerros y Pucará, y finalmente pasará en sentido sur-norte por el acceso oeste del Portal Tucumán (Júpiter y Sarmiento) al minuto 53.

Horario Línea Azul.

En sentido sur–norte, pasará por San Martín y Pringles (Shopping El Solar) al minuto 35 de cada hora.

En sentido sur-norte por Escuela Salobreña (Av. Perón y Fanzolato) al minuto 46, y por el Country Alto Verde I, II y III al minuto 50.

En dirección este–oeste, pasará por Open Plaza y Centro Gómez Pardo en la hora puntual (00’).

Frente a la Escuela Abejitas circulará al minuto 5, continuando por Saavedra Lamas hacia el Mástil, donde pasará al minuto 12.

Finalmente, pasará en sentido oeste-este por la Escuela Provincia de Misiones (Las Lanzas y San Martín) al minuto 26 de cada hora.

Horario Línea Naranja

En sentido norte–sur, pasará por San Martín y Lamadrid al minuto 35, y en sentido este-oeste por la Escuela Provincia de Misiones (Las Lanzas y San Martín) al minuto 37.

En dirección sur–norte, circulará por Plaza Vieja al minuto 45 y llegará al Mástil al minuto 51.

Luego, pasará en sentido sur-norte por la Escuela Abejitas (Saavedra Lamas e Higueritas) al minuto 57 y frente a la UNSTA (Av. Perón y Aragón) al minuto 2 de cada hora.

En sentido oeste-este pasará por frente al centro de compras Gómez Pardo (Av. Perón y Moreno) al minuto 5, y por la Escuela Salobreña (Av. Perón y Fanzolato) al minuto 20.

Finalmente, retomará por Salta e Higueritas en dirección norte–sur al minuto 25, y por Güemes y Pringles al minuto 31.

Cabe destacar que estos horarios tienen carácter referencial y buscan orientar a los usuarios sobre los tiempos de paso aproximados de cada línea.

