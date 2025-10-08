Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Un centenar de trabajadores de la Terminal de Ómnibus de Tucumán atraviesa días de incertidumbre y angustia. Los empleados aseguran que serán despedidos a fines de octubre, cuando finalice la concesión privada y el Gobierno provincial tome el control del predio.
La noticia les fue comunicada ayer a los delegados gremiales por parte de la gerencia de la empresa Terminal del Tucumán S.A., que desde 1994 administra el espacio. “Nos informaron que a partir del 28 el Gobierno se hace cargo y traerá personal propio. Automáticamente quedaríamos todos despedidos”, contó a LA GACETA Sergio Rojas, uno de los delegados.
Actualmente, son 100 los empleados que cumplen funciones en cuatro áreas: limpieza, mantenimiento u operaciones, tráfico y administración. Muchos de ellos tienen entre 25 y 30 años de antigüedad. “El trabajador con más tiempo lleva tres décadas acá”, señalaron.
Los empleados aseguran que hasta hace poco la empresa les transmitía tranquilidad. “En las reuniones anteriores nos dijeron que el Gobierno garantizaba la continuidad laboral, más allá de que se renovara o no la concesión. De repente, ayer cambiaron de opinión”, advirtieron.
La terminal funciona las 24 horas, los 365 días del año, con tres turnos rotativos de ocho horas. “Acá no se para ni en Navidad ni en el Día del Trabajador”, enfatizaron.
Entre los testimonios, sobresale el de Cristian, un trabajador de limpieza con 23 años de servicio. “Ha sido un balde de agua helada. Pensar que nos quedamos sin trabajo de un día para otro es durísimo. Tengo 45 años, empecé acá a los 21. Mantengo a mi esposa y a mis dos hijos con este sueldo. No sé qué vamos a hacer”, expresó conmovido.
Otro empleado, Néstor Castillo, de 65 años, también relató su preocupación: “En 30 años nunca vivimos algo así. Anoche no dormí, tengo que pagar tarjetas, luz, todo. Si me quedo sin trabajo, ¿a dónde voy a ir con mi edad?”.
Los trabajadores esperan respuestas oficiales del Gobierno provincial y la intervención del sindicato. Hasta el momento, no hubo comunicados ni decretos que aclaren cómo será la transición ni qué pasará con las fuentes laborales.
La concesión, vigente desde 1994, caduca el próximo 27 de octubre. Al día siguiente, el Ejecutivo tomará posesión del predio. Según los empleados, la decisión sería reemplazar a todo el personal actual por nuevos trabajadores designados por el Gobierno. “Queremos seguir trabajando, no nos importa quién administre. Lo único que pedimos es preservar las fuentes laborales”, remarcaron.