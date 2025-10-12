Google Labs expande Opal y acerca a Latinoamérica la creación de aplicaciones con IA

Crear una aplicación con inteligencia artificial sin escribir una sola línea de código ya es posible. Google Labs anunció la expansión internacional de Opal, su herramienta que combina IA con desarrollo visual, y que ahora llega a otros 15 países.
Entre los nuevos mercados se encuentran India, Japón, Brasil, Canadá, Singapur, Colombia, Vietnam, Indonesia, Corea del Sur y El Salvador, junto con otros territorios que completan la lista.
Aunque la Argentina aún no forma parte del grupo oficial de países, las herramientas de Google Labs están disponibles de forma abierta, lo que permite a emprendedores locales, universidades y startups explorar y aprender con las mismas funciones.
Una herramienta sin código para desarrollar ideas con IA
Opal se define como una plataforma no-code que permite construir miniaplicaciones impulsadas por IA de manera intuitiva. Mediante un constructor visual, los usuarios pueden conectar instrucciones, prompts y modelos de lenguaje con bloques gráficos que representan cada función.
La nueva versión incorpora edición conversacional, que permite modificar las aplicaciones simplemente describiendo los cambios en español, y un sistema de arrastrar y soltar para crear interfaces en pocos minutos. También ofrece herramientas de depuración que facilitan la detección de errores y el perfeccionamiento de la velocidad de ejecución, lo que mejora la experiencia general del desarrollo.
Oportunidades para startups y estudiantes
La expansión de Opal significa un impulso para founders y equipos jóvenes que buscan validar ideas, crear prototipos funcionales o automatizar procesos con inteligencia artificial.
El enfoque no-code elimina la necesidad de conocimientos avanzados, y permite que más personas prueben, creen y comprendan el potencial de la IA aplicada a proyectos reales. Para los estudiantes de carreras vinculadas a la innovación o el emprendimiento digital, representa una puerta de entrada a la programación visual, un campo que combina creatividad, diseño y tecnología.
Un paso más en la apuesta de Google Labs
Con esta expansión, Google Labs consolida su rol como laboratorio de innovación. Opal busca hacer que la inteligencia artificial sea una herramienta de uso cotidiano, no sólo para expertos, sino también para quienes tienen una idea y quieren llevarla a la práctica.
En una región donde la adopción tecnológica crece a ritmo acelerado, la llegada de estas herramientas amplía las posibilidades de desarrollo y aprendizaje para los jóvenes latinoamericanos.