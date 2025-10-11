El avance científico que ayudará a quienes padecen el síndrome de fatiga crónica

Durante años, las personas con el síndrome escucharon que su agotamiento extremo era “solo psicológico”. El estudio reciente ofrece por primera vez una herramienta objetiva para confirmar su existencia.



La investigación analizó muestras de 47 pacientes con la enfermedad en un estadío grave —la mayoría confinados en cama— y 61 personas sanas. El test identificó correctamente la enfermedad en el 92% de los casos y descartó falsos positivos en el 98%. Si bien aún se considera experimental, el estudio abre una vía concreta hacia el diagnóstico clínico de una patología históricamente invisibilizada.