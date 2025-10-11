Secciones
SociedadTecnología

El avance científico que ayudará a quienes padecen el síndrome de fatiga crónica

Con un simple estudio los pacientes podrán tener un diagnóstico certero. Durante años fueron menospreciados alegando que el cansancio era sólo psicológico.

BIENESTAR. Los efectos de la fatiga crónica podrían ser atenuados gracias a las investigaciones. BIENESTAR. Los efectos de la fatiga crónica podrían ser atenuados gracias a las investigaciones.
Hace 1 Hs

El trabajo, liderado por Dmitri Pchejetski, investigador de la Universidad de East Anglia (Reino Unido), logró detectar las causas de la fatiga crónica (EM/SFC) con una precisión del 96% mediante una prueba de sangre llamada EpiSwitch CFS. Los resultados, publicados en el Journal of Translational (publica artículos de experimentaciones humanas).

Durante años, las personas con el síndrome escucharon que su agotamiento extremo era “solo psicológico”. El estudio reciente ofrece por primera vez una herramienta objetiva para confirmar su existencia.

La investigación analizó muestras de 47 pacientes con la enfermedad en un estadío  grave —la mayoría confinados en cama— y 61 personas sanas. El test identificó correctamente la enfermedad en el 92% de los casos y descartó falsos positivos en el 98%. Si bien aún se considera experimental, el estudio abre una vía concreta hacia el diagnóstico clínico de una patología históricamente invisibilizada.

Conclusión

Los resultados sugieren que la enfermedad no se origina en un solo órgano o sistema, sino que involucra una disfunción inmunitaria generalizada. Esto explicaría por qué los síntomas varían tanto entre pacientes y por qué algunos responden a ciertos tratamientos mientras que otros no.

La molécula interleucina-2 (IL-2), clave para coordinar las defensas del organismo es la afectada. Este hallazgo coincide con los relatos de muchos pacientes que desarrollaron el síndrome tras una infección viral severa.

La prueba podría implementarse rápidamente en laboratorios comunes sin requerir equipamiento costoso o especializado. Solo necesitaría una extracción de sangre estándar.

La posibilidad de un análisis de sangre fiable representa mucho más que un avance médico: es una validación para millones de personas que durante años fueron ignoradas o diagnosticadas erróneamente.

Un resultado positivo no solo serviría para orientar el tratamiento, sino también para acceder a coberturas médicas, licencias laborales o beneficios por discapacidad, al contar con una evidencia objetiva.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán
1

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”
2

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto
3

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez
4

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano
5

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

La Hoya: y pensar que allí debía estar el estadio mundialista...
6

La Hoya: y pensar que allí debía estar el estadio mundialista...

Más Noticias
Tras los problemas por los incendios, ¿cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo y qué pasa con los vuelos?

Tras los problemas por los incendios, ¿cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo y qué pasa con los vuelos?

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Día de la Madre: qué descuentos y promociones ofrecen los principales bancos

Día de la Madre: qué descuentos y promociones ofrecen los principales bancos

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

¿Tu celular anda lento? Descubrí el truco más fácil para que vuelva a funcionar rápido sin gastar dinero

¿Tu celular anda lento? Descubrí el truco más fácil para que vuelva a funcionar rápido sin gastar dinero

Ni microbikini ni enteriza: el regreso de una malla clásica que será furor este verano

Ni microbikini ni enteriza: el regreso de una malla clásica que será furor este verano

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

Cuál es el alimento que genera más felicidad que el chocolate

Cuál es el alimento que genera más felicidad que el chocolate

Comentarios