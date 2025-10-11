El avance científico que ayudará a quienes padecen el síndrome de fatiga crónica

El trabajo, liderado por Dmitri Pchejetski, investigador de la Universidad de East Anglia (Reino Unido), logró detectar las causas de la fatiga crónica (EM/SFC) con una precisión del 96% mediante una prueba de sangre llamada EpiSwitch CFS. Los resultados, publicados en el Journal of Translational (publica artículos de experimentaciones humanas).
Durante años, las personas con el síndrome escucharon que su agotamiento extremo era “solo psicológico”. El estudio reciente ofrece por primera vez una herramienta objetiva para confirmar su existencia.
La investigación analizó muestras de 47 pacientes con la enfermedad en un estadío grave —la mayoría confinados en cama— y 61 personas sanas. El test identificó correctamente la enfermedad en el 92% de los casos y descartó falsos positivos en el 98%. Si bien aún se considera experimental, el estudio abre una vía concreta hacia el diagnóstico clínico de una patología históricamente invisibilizada.
Conclusión
Los resultados sugieren que la enfermedad no se origina en un solo órgano o sistema, sino que involucra una disfunción inmunitaria generalizada. Esto explicaría por qué los síntomas varían tanto entre pacientes y por qué algunos responden a ciertos tratamientos mientras que otros no.
La molécula interleucina-2 (IL-2), clave para coordinar las defensas del organismo es la afectada. Este hallazgo coincide con los relatos de muchos pacientes que desarrollaron el síndrome tras una infección viral severa.
La prueba podría implementarse rápidamente en laboratorios comunes sin requerir equipamiento costoso o especializado. Solo necesitaría una extracción de sangre estándar.
La posibilidad de un análisis de sangre fiable representa mucho más que un avance médico: es una validación para millones de personas que durante años fueron ignoradas o diagnosticadas erróneamente.
Un resultado positivo no solo serviría para orientar el tratamiento, sino también para acceder a coberturas médicas, licencias laborales o beneficios por discapacidad, al contar con una evidencia objetiva.