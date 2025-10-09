La noche que Miguel Ángel Russo se fue a dormir siendo técnico de la Selección Argentina

En octubre de 2008, tras la renuncia de Alfio Basile luego de la derrota en Chile, la AFA quedó sumida en el desconcierto. Russo, por entonces en un sólido San Lorenzo y con el prestigio intacto por su paso exitoso por Boca, se convirtió en uno de los principales candidatos. Él mismo lo recordó años después. "Me llamó el que tenía que llamar, no había otro. Fui tapa de un diario importante, me llamaban los periodistas y yo no quise decir nada. Menos mal...."