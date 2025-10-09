"No me siento del todo bien": preocupación por la salud de Mónica Farro

Este miércoles, Mónica Farro asistió a una guardia clínica de urgencia por un malestar. Según se informó, la vedette tuvo un año con algunos problemas de salud que complicaron su cuadro. Ayer en horas de la madrugada, un nuevo síntoma encendió las alertas y se informó que podría quedar internada, pero ella se encargó de desmentirlo en el programa de Ángel de Brito.
“Ahora Mónica Farro en la guardia esperando resultados por una posible recaída de la anemia crónica y por síntomas en pulmones por una tos de cuatro meses de evolución”, escribió el periodista Fede Flowers el miércoles en sus redes sociales. Es que en mayo de este año la vedette ya había atravesado una bronquitis aguda que preocupó a su entorno.
Pero pese a haber cumplido con los tratamientos y las indicaciones médicas, la salud de Farro no volvió a ser la de antes luego del cuadro de mayo. Durante la madrugada del miércoles, los médicos de la clínica a la que asistió le habrían realizado una serie de radiografías y estudios de laboratorio para confirmar si necesitaba internación u otro tratamiento.
Cómo sigue la salud de Mónica Farro
Después del susto de las primeras horas del miércoles, Farro estuvo en LAM donde dio noticias de su salud. “Me dieron por muerta e internada. Ayer estuve en la guardia porque no me sentía bien, pensé que tenía anemia y nunca pude recuperarme completamente de la tos”, comenzó diciendo Farro en el programa de Ángel de Brito.
Su cuadro, según ella misma relató, empezó en noviembre del año pasado cuando fue diagnosticada de anemia. En mayo, la bronquitis aguda complicó su cuadro. “Tuve una crisis de tos”, comentó sobre el motivo por el cual asistió a la guardia. Pero luego de haberse hecho una radiografía, los médicos constataron que todo estaba bien. “Me tengo que ocupar y tengo que ir al ginecólogo”, amplió.
Su malestar estuvo relacionado a una infección pulmonar a raíz de la presencia de mucosidad. Una de las teorías que circuló fue que la vedette habría tenido complicaciones relacionadas a sus cirugías estéticas, pero ella lo negó. “Con (Aníbal) Lotocki solo me hice una transferencia de grasa y ya me hice todos los estudios correspondientes”, aseguró.
“Hay mucha gente que me quiere ver mal. Fumo poco, es lo único malo que hago en mi vida. No me siento del todo bien, pero estoy bien”, dijo para cerrar.