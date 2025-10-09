"No me siento del todo bien": preocupación por la salud de Mónica Farro

Este miércoles, Mónica Farro asistió a una guardia clínica de urgencia por un malestar. Según se informó, la vedette tuvo un año con algunos problemas de salud que complicaron su cuadro. Ayer en horas de la madrugada, un nuevo síntoma encendió las alertas y se informó que podría quedar internada, pero ella se encargó de desmentirlo en el programa de Ángel de Brito.