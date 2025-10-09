“No hay amparo para nadie”: Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de Sánchez por el caso Alberdi

El legislador oficialista, Gerónimo Vargas Aignasse, defendió las medidas adoptadas por el gobierno provincial ante la crisis institucional en Juan Bautista Alberdi, luego de que el diputado nacional Roberto Sánchez cuestionara las políticas del oficialismo y vinculara al gobernador Osvaldo Jaldo con hechos relacionados al narcomenudeo en el municipio.
“Nos sorprendieron estas declaraciones. Es importante recordar que a partir de un audio que se hizo público hace unos meses, se demostró claramente la crisis profunda que atravesaba Alberdi. El gobernador tomó la decisión de intervenir la municipalidad: una decisión de un gobierno peronista contra un intendente del mismo signo político”, le dijo Vargas Aignasse a LA GACETA.
La intervención, destacó, fue ratificada “por unanimidad en la Legislatura”, lo que demuestra -dijo- que no existió ningún tipo de indulgencia ni protección. “Por eso nos parece realmente desafortunado que Sánchez intente vincular a Jaldo con estas cuestiones. Su accionar político demuestra todo lo contrario”, señaló.
El legislador también defendió la política provincial de seguridad y la desfederalización de la ley de narcomenudeo, que permite a la Justicia provincial intervenir en casos de venta minorista de drogas. “Logramos que la Justicia condene a un vendedor de droga cada tres días, en promedio. Esta ha sido una iniciativa de este gobierno, que permitió dar pasos concretos en la lucha contra un delito que es la causa del 80% de los crímenes en Tucumán”, afirmó.
Sobre la imputación que pesa sobre la legisladora Sandra Figueroa, Vargas Aignasse indicó que esperarán el accionar judicial. “De ninguna manera vamos a obstaculizar ninguna investigación. Acá no hay amparo para nadie. La Justicia debe avanzar y nosotros acompañaremos ese proceso”.
En cuanto a las críticas opositoras por la continuidad de referentes locales en actos políticos en Alberdi, aclaró que lo importante es “lo institucional”. “Se intervino, se puso un interventor y se convocó a elecciones para el 26 de octubre, cumpliendo la Constitución y la ley. Ese audio fue escalofriante para todos, y el gobernador tomó una decisión firme, sin temblar, pese a tratarse de alguien de nuestro espacio político”, explicó.
Vargas Aignasse también cuestionó el enfoque de Sánchez en la campaña electoral. “Nos gustaría que rinda cuentas de lo que hizo en cuatro años como diputado. ¿Qué proyectos presentó para Tucumán? ¿Qué propuestas tiene para nuestras economías regionales? No hemos escuchado ninguna propuesta seria, solo críticas vacías. La sociedad espera respuestas, no slogans de campaña”, dijo.
Finalmente, resaltó los avances en materia de seguridad: “Bajamos 50% los homicidios y 30% los delitos en general. Hay más policías en la calle, se inauguraron cárceles y se cerró la puerta giratoria de la justicia penal. Estamos en plena lucha contra el narcotráfico y no vamos a permitir que se nos corra por ese tema con discursos hipócritas”, concluyó.