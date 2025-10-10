Secciones
Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

La Comisión de Actividades Espaciales lanzó un curso gratuito y virtual sobre teledetección óptica al que podés inscribirte hasta el 13 de octubre.

CIENCIA. La Conae abrió la inscripción a un curso virtual gratuito sobre teledetección óptica.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, abrió la inscripción para el curso virtual “Teledetección Óptica - Nivel Introductorio”, una propuesta pensada para quienes quieran dar sus primeros pasos en el uso de imágenes satelitales.

Se trata de una capacitación gratuita y a distancia, que comenzará el 13 de octubre y se extenderá durante seis semanas, hasta el 21 de noviembre. El objetivo es que los participantes aprendan a interpretar información proveniente de sensores satelitales para conocer distintos aspectos del planeta, como el clima, la vegetación o el uso del suelo.

Además de ser una herramienta clave para profesionales del ambiente, la geografía o la agronomía, la teledetección también despierta interés entre estudiantes y curiosos del espacio que buscan comprender cómo se obtienen y procesan las imágenes de la Tierra.

Qué se aprende durante el cursado

El programa abarca seis clases teóricas y prácticas que introducen los fundamentos del seguimiento remoto, la radiación electromagnética y la formación de imágenes digitales.

También se explican los índices espectrales (como NDVI o EVI) utilizados para medir el crecimiento de la vegetación a través de colores y combinaciones de bandas. Más adelante, los participantes conocerán los métodos de clasificación de imágenes y las principales aplicaciones de la teledetección en áreas como el monitoreo ambiental, la agricultura y la gestión de recursos naturales.

El curso está diseñado para quienes no tengan experiencia previa. Solo se requiere una computadora con Windows 7 o Linux, conexión a Internet estable y conocimientos básicos de informática.

La capacitación se dicta de manera asincrónica a través del Aula Virtual de la Unidad Educación de la Conae, lo que permite adaptar el estudio a los tiempos de cada participante. Al finalizar, se entrega un certificado de aprobación oficial.

Cómo inscribirse

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de octubre o hasta agotar las 500 vacantes disponibles, lo que ocurra primero.

El proceso se realiza en línea mediante automatriculación en el Aula Virtual de la Conae, donde también se encuentra la información detallada sobre los contenidos y requisitos técnicos.

La carga horaria total es de 30 horas y, al tratarse de un curso introductorio, no se exige formación previa en ciencias espaciales.

Las consultas pueden enviarse por correo electrónico a educacion@conae.gov.ar

