“Todo se cura con amor”: el mensaje de Miguel Ángel Russo que vuelve a emocionar tras su muerte

Durante su paso por Millonarios, Russo no solo conquistó un título histórico, sino también el corazón de los hinchas colombianos. Pese a su enfermedad, dirigió la final del Torneo Finalización 2017 apenas horas después de recibir quimioterapia, sin tener la habilitación médica. Su equipo venció a Independiente Santa Fe y él, en silencio, soportó el dolor con dignidad y valentía. “Los que te contienen tienen mucho que ver, además de la fuerza de voluntad de cada uno. Te cura la cabeza, todo se cura con amor, esa es la verdad”, contó tiempo después, ya recuperado.