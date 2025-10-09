Secciones
DeportesFútbol

“Todo se cura con amor”: el mensaje de Miguel Ángel Russo que vuelve a emocionar tras su muerte

En 2018, poco después de superar un cáncer de próstata, el ex DT de Boca Juniors dejó una frase que hoy resuena con más fuerza que nunca.

“Todo se cura con amor”: el mensaje de Miguel Ángel Russo que vuelve a emocionar tras su muerte
Hace 28 Min

El miércoles quedó marcado para siempre en la memoria del fútbol argentino. Ese día se conoció la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más queridos y respetados del país. Campeón con Boca Juniors en la Copa Libertadores 2007 y con Rosario Central en la Copa de la Liga 2023, el técnico había enfrentado una dura lucha contra el cáncer, la misma enfermedad que años atrás había vencido con entereza y esperanza.

Corría 2018 cuando Russo, recién recuperado de un cáncer de próstata que se había extendido a la vejiga, brindó una conferencia de prensa inolvidable. En ese entonces dirigía a Millonarios de Colombia y sorprendió con su serenidad y su mensaje de amor. Rodeado de periodistas y colaboradores, el técnico agradeció uno por uno a los profesionales de los equipos médicos que lo habían tratado, tanto en Bogotá como en Buenos Aires.

Después de sus palabras de agradecimiento, Russo dejó una de las frases más recordadas de su carrera. Con una sonrisa y la voz entrecortada, dijo que “todo se cura con amor”. La sala se llenó de aplausos, en un momento que trascendió el fútbol y que lo mostró como lo que siempre fue: un hombre íntegro, sensible y profundamente humano.

Durante su paso por Millonarios, Russo no solo conquistó un título histórico, sino también el corazón de los hinchas colombianos. Pese a su enfermedad, dirigió la final del Torneo Finalización 2017 apenas horas después de recibir quimioterapia, sin tener la habilitación médica. Su equipo venció a Independiente Santa Fe y él, en silencio, soportó el dolor con dignidad y valentía. “Los que te contienen tienen mucho que ver, además de la fuerza de voluntad de cada uno. Te cura la cabeza, todo se cura con amor, esa es la verdad”, contó tiempo después, ya recuperado.

Un legado que trasciende el fútbol

El mensaje de Russo cobra hoy un significado aún más profundo. Su historia de lucha y gratitud se transformó en inspiración para miles de personas dentro y fuera del deporte. 

Temas Miguel Ángel Russo Club Atlético Boca JuniorsTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atlético Tucumán recibirá a Platense con Fernando Espinoza como árbitro

Atlético Tucumán recibirá a Platense con Fernando Espinoza como árbitro

Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
3

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
4

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
5

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos
6

La élite azucarera monopoliza los cargos

Más Noticias
Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

El mundo del fútbol le rinde sus respetos a Miguel Russo: los mensajes de Real Madrid, Barcelona y PSG

El mundo del fútbol le rinde sus respetos a Miguel Russo: los mensajes de Real Madrid, Barcelona y PSG

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos

La élite azucarera monopoliza los cargos

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Comentarios