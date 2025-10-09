“Todo se cura con amor”: el mensaje de Miguel Ángel Russo que vuelve a emocionar tras su muerte

El miércoles quedó marcado para siempre en la memoria del fútbol argentino. Ese día se conoció la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más queridos y respetados del país. Campeón con Boca Juniors en la Copa Libertadores 2007 y con Rosario Central en la Copa de la Liga 2023, el técnico había enfrentado una dura lucha contra el cáncer, la misma enfermedad que años atrás había vencido con entereza y esperanza.
Corría 2018 cuando Russo, recién recuperado de un cáncer de próstata que se había extendido a la vejiga, brindó una conferencia de prensa inolvidable. En ese entonces dirigía a Millonarios de Colombia y sorprendió con su serenidad y su mensaje de amor. Rodeado de periodistas y colaboradores, el técnico agradeció uno por uno a los profesionales de los equipos médicos que lo habían tratado, tanto en Bogotá como en Buenos Aires.
TODO SE CURA CON AMOR pic.twitter.com/1ydF84QXQQ— Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) October 8, 2025
Después de sus palabras de agradecimiento, Russo dejó una de las frases más recordadas de su carrera. Con una sonrisa y la voz entrecortada, dijo que “todo se cura con amor”. La sala se llenó de aplausos, en un momento que trascendió el fútbol y que lo mostró como lo que siempre fue: un hombre íntegro, sensible y profundamente humano.
Durante su paso por Millonarios, Russo no solo conquistó un título histórico, sino también el corazón de los hinchas colombianos. Pese a su enfermedad, dirigió la final del Torneo Finalización 2017 apenas horas después de recibir quimioterapia, sin tener la habilitación médica. Su equipo venció a Independiente Santa Fe y él, en silencio, soportó el dolor con dignidad y valentía. “Los que te contienen tienen mucho que ver, además de la fuerza de voluntad de cada uno. Te cura la cabeza, todo se cura con amor, esa es la verdad”, contó tiempo después, ya recuperado.
Un legado que trasciende el fútbol
El mensaje de Russo cobra hoy un significado aún más profundo. Su historia de lucha y gratitud se transformó en inspiración para miles de personas dentro y fuera del deporte.