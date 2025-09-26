Tini Stoessel suma una fecha a Futttura: cuándo será y dónde comprar las entradas

Hasta ayer, las fechas confirmadas (y agotadas) de Futtura eran el 24, 25 y 31 de octubre, el 1, 2, 7 y 8 de noviembre. Sin embargo, la cantante sumó una nueva fecha. “¡Qué alegría contarles que se agrega una nueva fecha! Nos vemos el 15 de noviembre en Futttura, mis amores. No se dan una idea de lo que estamos armando, ¡Dios mío!”, escribió Tini en su cuenta de Instagram