Tras agotar las primeras siete funciones de Futttura, el show más ambicioso de su carrera, Tini Stoessel anunció una nueva fecha para este festival que marcará un punto de inflexión en su trayectoria musical. Concebido como una experiencia inmersiva de jornada completa, Futttura recorrerá todas las etapas de la vida artística de la artista: desde sus comienzos en el pop latino hasta su costado más experimental.
La propuesta, que se desarrollará en el predio de Tecnópolis, contempla múltiples escenarios, actividades exclusivas para fans y un despliegue técnico sin precedentes. Además, cada presentación será distinta, con repertorios variables y sorpresas únicas. "Se recorrerán muchos momentos, son muchas canciones y más o menos van a ser tres horas“, había adelantado Tini meses atrás.
Tini Stoessel suma una fecha a Futttura: cuándo será y dónde comprar las entradas
Hasta ayer, las fechas confirmadas (y agotadas) de Futtura eran el 24, 25 y 31 de octubre, el 1, 2, 7 y 8 de noviembre. Sin embargo, la cantante sumó una nueva fecha. “¡Qué alegría contarles que se agrega una nueva fecha! Nos vemos el 15 de noviembre en Futttura, mis amores. No se dan una idea de lo que estamos armando, ¡Dios mío!”, escribió Tini en su cuenta de Instagram
Las entradas para la nueva fecha del 15 de noviembre estn disponibles a través de la plataforma Fullticket. Debido a la alta demanda de las funciones anteriores, se espera que esta nueva tanda también se agote rápidamente.
Sobre Futtura, la artista también adelantó que habrá artistas invitados y sugirió que podría estrenar una canción inédita. Además, indicó que durante el festival habrá merchandising, por lo que quienes asistan podrán comprar productos temáticos, desde remeras hasta accesorios y pósters, entre otras cosas.