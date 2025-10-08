El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

La muerte de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años hallada sin vida dentro de un aljibe, conmociona a la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla y a todo el país. Su desaparición, ocurrida el fin de semana, derivó en una intensa búsqueda que terminó con un trágico hallazgo. En paralelo, un último posteo en su cuenta de Instagram, con un mensaje enigmático, se viralizó y abrió interrogantes sobre las horas previas a su muerte.