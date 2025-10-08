Secciones
El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

La joven fue hallada sin vida dentro de un aljibe, y su último posteo en Instagram, con un mensaje enigmático, se volvió viral y reavivó las preguntas sobre las horas previas a su desaparición.

Hace 1 Hs

La muerte de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años hallada sin vida dentro de un aljibe, conmociona a la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla y a todo el país. Su desaparición, ocurrida el fin de semana, derivó en una intensa búsqueda que terminó con un trágico hallazgo. En paralelo, un último posteo en su cuenta de Instagram, con un mensaje enigmático, se viralizó y abrió interrogantes sobre las horas previas a su muerte.

Un mensaje que genera escalofríos

El sábado al mediodía, Daiana publicó una foto suya en Instagram acompañada por la canción “Please Me” de Maxi Trusso y una frase sugestiva: “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva. Sin filtro.” Fue su última aparición en redes. Horas más tarde, su familia comenzó a preocuparse al notar que no regresaba a su casa ni respondía llamadas o mensajes. Esa misma noche, los allegados realizaron la denuncia de desaparición en la comisaría local.

La desaparición y los primeros indicios

Daiana había sido vista por última vez el viernes por la noche, cuando salió de su casa a bordo de su Chevrolet Corsa Classic. Según relataron sus familiares, no mencionó adónde se dirigía ni mantuvo contacto con amigos cercanos.

El primer avance de la investigación se produjo en la madrugada del domingo, cuando la Policía halló su vehículo abandonado en un camino rural, a dos kilómetros y medio del centro de Gobernador Mansilla. Esa pista resultó clave para orientar los rastrillajes y el despliegue policial en la zona.

La pista que llevó al principal sospechoso

Testimonios de vecinos condujeron a los investigadores hacia un hombre conocido en el pueblo como “Pino”, quien habría mantenido contacto telefónico con Daiana la noche de su desaparición. Con esa información, la Fiscalía —a cargo de Emilce Reynoso y Sergio Salisky— solicitó un allanamiento en un galpón ubicado en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, propiedad alquilada por el sospechoso.

Durante el operativo, encabezado por la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera, el acusado intentó resistirse con un arma de fuego, pero fue reducido y detenido. En el lugar, los efectivos secuestraron celulares, armas y otros elementos que podrían ser relevantes para la causa.

El hallazgo del cuerpo en un aljibe

El martes por la tarde, la búsqueda tuvo un desenlace devastador. Personal policial encontró el cuerpo de Daiana dentro de un aljibe ubicado en una zona rural conocida como Los Zorrinos, cerca de la Ruta 12.

Peritos de la División Científica y el cuerpo forense trabajaron en la escena para recolectar pruebas y preservar el lugar. Si bien los resultados de la autopsia aún no fueron difundidos oficialmente, los investigadores confirmaron que la víctima presentaba signos de violencia antes de morir.

Una investigación que apunta a un femicidio

El jefe de Policía de Tala, Pedro Silva, informó que por el momento no se comprobó un vínculo familiar o sentimental entre la joven y el acusado, aunque no descartan que se conocieran. “Estamos trabajando con el fiscal para determinar si existía algún tipo de relación previa. Por ahora, no podemos confirmarlo”, explicó.

La resistencia armada del sospechoso y los indicios recolectados refuerzan la hipótesis de un femicidio con premeditación. Los fiscales mantienen estricta reserva mientras esperan los resultados de los peritajes forenses y el análisis de los teléfonos secuestrados.

El posteo que quedó como una señal

El mensaje que Daiana publicó antes de desaparecer se transformó en un símbolo de la conmoción que rodea el caso. Aunque los investigadores sostienen que no constituye una prueba directa, sí podría reflejar su estado emocional en los momentos previos al crimen.

Para su familia, en cambio, fue una advertencia que pasó inadvertida. “Ella no era de publicar cosas así. Ese mensaje nos partió el alma”, expresó un allegado en declaraciones a medios locales.

