“¡Gracias por tanta gloria!”: Boca emocionó con un homenaje a Miguel Ángel Russo y sus trofeos en La Bombonera

En medio del dolor por la muerte del DT, el "Xeneize" compartió una publicación especial en sus redes.

“¡Gracias por tanta gloria!”: Boca emocionó con un homenaje a Miguel Ángel Russo y sus trofeos en La Bombonera
Hace 1 Hs

Como parte de los homenajes tras la muerte de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors realizó un emotivo tributo en sus redes sociales. La imagen, difundida en los canales oficiales del club, mostró tres de los trofeos que el técnico conquistó durante su paso por el Xeneize, con el estadio de fondo y una frase que sintetiza todo su legado: “Para siempre en nuestros corazones.”

En la publicación, acompañada de una foto de Russo sonriendo, el club escribió un mensaje que emocionó a los hinchas. “Donde más disfrutaste, donde más nos hiciste disfrutar. ¡Gracias por tanta gloria, Miguel!”, expresó Boca, recordando al último entrenador que levantó la Copa Libertadores con la camiseta azul y oro. El posteo se volvió viral y generó miles de comentarios cargados de amor y nostalgia.

El homenaje incluyó una imagen nocturna de la Bombonera iluminada, donde se proyectó el rostro del DT en la pantalla principal. Un gesto simbólico que resumió la unión eterna entre Russo y el club, y que convirtió al estadio en un espacio de memoria y gratitud. La emoción se trasladó rápidamente a los hinchas, que comenzaron a acercarse para dejar flores, camisetas y mensajes en su honor.

Además, Boca decidió abrir las puertas de su estadio para el velatorio, que se desarrollará en el Hall Central de la Bombonera. La familia del entrenador aceptó la propuesta y el último adiós se llevará a cabo este jueves de 10 a 22, continuando el viernes de 10 a 12. Serán más de 12 horas en las que miles de fanáticos podrán despedirse de una leyenda.

Un adiós cargado de amor y respeto

El club decretó duelo institucional y suspendió todas las actividades deportivas y culturales. En su comunicado, Boca expresó que Russo “deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”. Palabras que sellan la despedida de un hombre que convirtió la pasión en enseñanza y que, aún después de su partida, seguirá siendo parte de la historia viva del club.

