Ventas, devoluciones y salidas del país: grandes cambios en multinacionales que funcionan en Argentina

El listado de empresas multinacionales de todos los rubros que podrían estar de salida en el país sigue creciendo. Al menos 16 ya confirmaron que dejarán sus actividades en Argentina y algunas más están en negociaciones para conocer cuál será su futuro o para vender parte de sus activos.
Aunque la gestión actual sigue buscando motivos para promover la inversión extranjera, la economía argentina parece no dar señales lo suficientemente claras de estabilidad. Desde sectores como los medios, la salud, el retail y el consumo masivo, varias empresas ya anunciaron su abandono del país o la comercialización de algunos de sus locales.
Si bien no se trata de un fenómeno exclusivo del gobierno de Javier Milei, la caída del consumo en los últimos años sufrió un aceleramiento que acarreó incertidumbre en el plano financiero. Un riesgo que muchos grandes inversores no están dispuestos a afrontar.
Grandes cambios en las multinacionales en Argentina
En el rubro de la comida rápida, sorprendió la reciente movida de Burger King. La cadena de fast food, gestionada en Argentina por el grupo mexicano Alsea, puso en venta más de 100 locales. Aunque seguirá operando en el país, los inversores originales se concentrarán en otra marca de comida rápida: Starbucks. En el campo de los compradores, aparecen el grupo DGSA e Inverlat.
Paramount es otra de las multinacionales que se repliega para concentrarse en un mercado extranjero; en este caso, el de Estados Unidos. El gigante de los medios anunció la venta de Telefe, que seguirá funcionando bajo manos de nuevos dueños.
En el sector de la salud, Diagnóstico Maipú dio una buena noticia para el rubro nacional. La red de imágenes y laboratorios más grande del país, pasó del área de control del grupo DASA a la de Swiss Medical. Esta movida representa un punto a favor para las inversiones en Argentina, ya que después de años el capital volvió a pertenecer a inversores locales.
También la cadena de supermercados Carrefour anunció la venta de los más de 600 locales que se distribuyen en el país. La marca busca fortalecer su presencia en Francia, España y Brasil. Aunque la lista incluía a siete potenciales compradores, ahora quedó reducida a tres opciones: Cencosud –dueña de Vea, Disco y Jumbo–, Coto y De Narváez.
Empresas de menor envergadura también informaron cambios en su funcionamiento o directiva. Es el caso de InterCement, dueña de Loma Negra, que continúa con sus planes de venta en el país. Sucede lo mismo con el fabricante estadounidense de textiles Magnera que recientemente dejó a 60 trabajadores sin empleo por el cierre de una de sus fábricas en Buenos Aires.
Nissan, Clorox –dueña de Ayudín y Poett–, Procter & Gamble –Pampers, Pantene, Gillette–, Xerox y HSBC forman parte de las multinacionales que ya cedieron sus negocios en Argentina a otras firmas.