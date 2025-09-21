Scania extenderá la suspensión de actividades y acumulará 35 días sin producción en Tucumán

“El mercado internacional ha mostrado una baja temporal en la demanda, lo que afecta directamente a nuestra producción, ya que la planta de Tucumán es 100% exportadora”, explicó el ejecutivo. Además, recordó que en 2020 la planta incorporó a más de 200 trabajadores por una demanda excepcional, y que la gran mayoría de esos empleos se mantiene vigente hasta hoy.