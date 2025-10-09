El velatorio de Miguel Ángel Russo será en La Bombonera y todos los hinchas podrán despedirlo

Un homenaje eterno en su casa

En su comunicado oficial, Boca expresó su pesar con palabras que reflejan la dimensión humana y profesional de su técnico. “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Hasta siempre, querido Miguel”, expresó el texto. Este último adiós, en el estadio que tantas veces lo vio festejar, será el homenaje más emotivo que un entrenador puede recibir.