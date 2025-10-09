De Leandro Paredes a Frank Fabra: los mensajes de despedida de los jugadores de Boca para Miguel Ángel Russo

El último adiós en La Bombonera

El velatorio de Russo se realizará en el Hall Central de la Bombonera, con la presencia de hinchas y futbolistas que lo acompañarán en su despedida. Desde Boca Juniors informaron que el estadio permanecerá abierto durante 24 horas para que todos los fanáticos puedan despedir a una leyenda. En su comunicado, el club expresó: “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Hasta siempre, querido Miguel”. Palabras que resumen el cariño eterno de un vestuario que lo tuvo como guía y ejemplo de vida.