De Leandro Paredes a Frank Fabra: los mensajes de despedida de los jugadores de Boca para Miguel Ángel Russo

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo generó una profunda tristeza en el universo "xeneize". El entrenador, que marcó una era en Boca Juniors, fue recordado por los hinchas y por muchos de los jugadores que compartieron con él su camino dentro del club. En redes sociales, las muestras de cariño se multiplicaron, acompañadas por fotos y palabras que reflejaron el respeto y el afecto que supo ganarse.
Uno de los primeros en manifestarse fue Leandro Paredes, quien escribió un sentido mensaje en sus redes. “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre, Miguel. Un sentido pésame a toda la familia Russo”, publicó el mediocampista, generando miles de reacciones entre los hinchas.
También Frank Fabra, uno de los futbolistas más cercanos al entrenador, expresó su gratitud y tristeza. “Más que un entrenador, fue un guía, un ejemplo y una persona que marcó mi carrera con su sabiduría y humanidad. Agradezco por todo lo que me enseñó y por haber creído en mí. Que tu alma descanse en paz. Gracias mi profe por todo”, escribió el defensor colombiano, acompañando su mensaje con una foto juntos.
Otros jugadores del plantel, como Miguel Merentiel, Lucas Blondel, Sergio Romero, Milton Giménez, Ayrton Costa y Juan Barinaga, compartieron imágenes y palabras en sus historias, sumándose al dolor colectivo. El sentimiento fue unánime: todos coincidieron en destacar la calidad humana y el compromiso del técnico que supo ganarse el respeto dentro y fuera del vestuario.
El último adiós en La Bombonera
El velatorio de Russo se realizará en el Hall Central de la Bombonera, con la presencia de hinchas y futbolistas que lo acompañarán en su despedida. Desde Boca Juniors informaron que el estadio permanecerá abierto durante 24 horas para que todos los fanáticos puedan despedir a una leyenda. En su comunicado, el club expresó: “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Hasta siempre, querido Miguel”. Palabras que resumen el cariño eterno de un vestuario que lo tuvo como guía y ejemplo de vida.