El mundo del fútbol le rinde sus respetos a Miguel Russo: los mensajes de Real Madrid, Barcelona y PSG

A ese mensaje se sumaron Barcelona, Paris Saint-Germain y Chelsea, quienes dedicaron palabras cargadas de respeto. El club catalán escribió que expresaba su pésame por el fallecimiento del entrenador de Boca Juniors y deseó descanso eterno. El PSG publicó que lamentaba profundamente su partida, destacando que fue una leyenda del fútbol argentino, mientras que Chelsea expresó su acompañamiento a la familia y al club en este momento de dolor. Desde Alemania, Bayern Múnich recordó que Russo marcó al fútbol argentino durante décadas y envió condolencias por su fallecimiento.