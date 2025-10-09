El mundo del fútbol le rinde sus respetos a Miguel Russo: los mensajes de Real Madrid, Barcelona y PSG

La muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, generó una cadena de mensajes de condolencia y homenajes en distintos rincones del planeta. La figura del técnico argentino trascendió las fronteras y su partida a los 69 años fue acompañada por emotivas publicaciones de clubes que lo enfrentaron, admiraron o tuvieron el privilegio de tenerlo en sus filas.
Real Madrid fue uno de los primeros en manifestarse mediante un comunicado en el que expresó su pesar por la pérdida del entrenador. El texto señaló que el club, su presidente y su junta directiva lamentaban profundamente su fallecimiento y enviaban su cariño a familiares, compañeros y aficionados. “Miguel Ángel Russo ha fallecido a los 69 años de edad. Descanse en paz”, concluyó la entidad española, recordando también su carrera como jugador en Estudiantes de La Plata.
El FC Barcelona expresa su pÃ©same por el fallecimiento de Miguel Ãngel Russo, entrenador de Boca Juniors. Descanse en paz.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 9, 2025
A ese mensaje se sumaron Barcelona, Paris Saint-Germain y Chelsea, quienes dedicaron palabras cargadas de respeto. El club catalán escribió que expresaba su pésame por el fallecimiento del entrenador de Boca Juniors y deseó descanso eterno. El PSG publicó que lamentaba profundamente su partida, destacando que fue una leyenda del fútbol argentino, mientras que Chelsea expresó su acompañamiento a la familia y al club en este momento de dolor. Desde Alemania, Bayern Múnich recordó que Russo marcó al fútbol argentino durante décadas y envió condolencias por su fallecimiento.
Comunicado Oficial: fallecimiento de Miguel Ãngel Russo.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 9, 2025
Los homenajes también llegaron desde los clubes que lo tuvieron en sus bancos o lo enfrentaron en el pasado. La Unión Deportiva Salamanca recordó su paso por España en la temporada 1998/99, Cerro Porteño lamentó la muerte de su exentrenador en 2019, y equipos como Universidad de Chile, Alianza Lima, Millonarios y Barcelona de Ecuador recordaron con afecto su legado. “Siempre te recordaremos, Miguel”, publicó el conjunto colombiano en un mensaje acompañado por todo su plantel.
Con gran pesar, el FC Bayern ha recibido la noticia del fallecimiento de Miguel Ãngel Russo, histÃ³rico entrenador de Boca Juniors. Russo marcÃ³ el fÃºtbol argentino durante dÃ©cadas y llevÃ³ a Boca a numerosos Ã©xitos. En el Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos dirigiÃ³ alâ¦ pic.twitter.com/NVWQIJTH4X— FC Bayern MÃ¼nchen EspaÃ±ol (@FCBayernES) October 9, 2025
Un legado que trasciende fronteras
Conmebol también rindió homenaje al “maestro del fútbol argentino”, destacando su liderazgo, integridad y pasión por el deporte. En su comunicado expresó que el continente acompañaba su partida con el corazón apretado y agradecía su legado. La despedida se mezcló con el reconocimiento a su entereza: Russo había enfrentado el cáncer de próstata desde 2017 sin abandonar su vocación.
Su último partido como técnico fue el empate entre Boca y Central Córdoba el 21 de septiembre, antes de iniciar una licencia médica. Su historia, llena de lucha, compromiso y valores, deja una huella imborrable en el fútbol mundial.