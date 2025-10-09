Un gerente petrolero recibirá una indemnización millonaria luego de que le bajaran el sueldo

Durante años se desempeñó como gerente de una empresa con hidrocarburos. En su carrera, llegó a ser presidente de la comisión directiva de la compañía. Pero en 2023, un cambio de autoridades en la mesa chica le valió una remoción de su cargo y una severa disminución en su salario. Dos años después de su denuncia, la justicia determinó que deberá recibir una indemnización millonaria a causa del trato recibido.