Asaltó a un jubilado y lo condenaron a pagar una indemnización de $3 millones

La condena fue por la calificación legal de robo en dos oportunidades. La jueza interviniente aprobó el acuerdo de juicio abreviado, que además de la pena de prisión condicional y la reparación económica, incluyó una serie de reglas de conducta que el condenado deberá cumplir para evitar ir a prisión. Este caso pone de relieve la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a la delincuencia y la importancia de protegerlos.