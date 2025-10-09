Qué color de ropa usan las personas inteligentes, según los expertos

Además, se vincula con personalidades suaves y pacíficas, características que están relacionadas con la racionalidad y la paciencia, atributos comunes en personas inteligentes. El portal Cuerpo y Mente explica que este color está ligado a cualidades como la claridad mental, la confianza y la serenidad, lo que lo convierte en una elección común en entornos profesionales y académicos.