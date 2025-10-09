¿Las semillas del tomate provocan apendicitis?: Ocho mitos y verdades, según los médicos

El urato es un producto que se forma a partir de la ingesta de alimentos ricos en purinas (carnes rojas, mariscos y cerveza) y cuando se eleva en sangre hay mayor riesgo de gota. Los tomates, sin embargo, tienen un contenido muy bajo de purina pero contienen altos niveles de glutamato, un aminoácido que se suele encontrar en las comidas con alto contenido de purina y que podría ser capaz de estimular la síntesis de urato.