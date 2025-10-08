La decisión de Boca Juniors con Claudio Úbeda y el cuerpo técnico ante la muerte de Miguel Ángel Russo

El futuro inmediato y la herencia futbolística

Bajo la conducción de Úbeda, Boca se prepara para enfrentar una seguidilla decisiva. Este sábado visitará a Barracas Central, luego recibirá a Belgrano de Córdoba y viajará a La Plata para jugar contra Estudiantes, antes del esperado Superclásico con River en la Bombonera. En la tabla general, el equipo se ubica segundo, detrás de Rosario Central, y estaría clasificando de forma directa a la Libertadores 2026. Más allá de los números, la decisión de mantener al cuerpo técnico de Russo representa una forma de honrar su legado: un proyecto que prioriza la estabilidad, el compromiso y la identidad de juego que el técnico dejó marcada en cada entrenamiento.