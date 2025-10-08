Luisana Lopilato contó qué compraron sus padres con su primer gran sueldo a los 13 años: "Yo no quería y me largué a llorar"

Desde que tenía apenas ocho años, Luisana Lopilato se convirtió en una de las caras más queridas de la televisión argentina. Su carrera comenzó de la mano de Cris Morena, en la exitosa serie Chiquititas, y desde entonces no dejó de trabajar. Sin embargo, a diferencia de otros actores que comenzaron de pequeños y vieron desaparecer el fruto de su esfuerzo, Luisana reveló que su historia fue diferente gracias a las decisiones de sus padres.