Estreno de cine: las advertencias que Luisana Lopilato le envía a su pasado

Lopilato (quien cumple rigurosamente desde hace más de una década la costumbre de estrenar una película cada dos o tres años, con pasos por el thriller) es Denise, una sommelier en plena crisis de mediana edad que descubre accidentalmente que puede influir en su presente a través de mensajes que los pone en una botella de vino vacía con la etiqueta de un año en específico, como era un juego que tenía con su padre de niña. Así se advierte a sí misma de las malas elecciones -tanto en el campo del trabajo como en el del amor- que está a punto de tomar para evitarlas oportunamente. Sin embargo, en el primer intento se da cuenta de que no todo sale como esperaba, por lo que vuelve a intentar varias veces, complicando cada vez más su propia vida y también de quienes las rodean, lo que la lleva a quedarse atrapada constantemente en estos viajes en el tiempo. “Por cada decisión errónea que trata de corregir, su presente cambia completamente y no necesariamente para bien. Descorchar el pasado no siempre genera lo que esperamos”, se adelanta en la sinopsis.